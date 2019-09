BIOTECH TIME : ASIT Biotech, Erytech, Biom'Up, Noxxon, Implanet, Spineway 4 18/09/2019 | 08:54 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les publications de résultats semestriels continuent avec Erytech et ASIT Biotech. Chez Biom'Up, le haut management enregistre un grand chambardement. Noxxon, Implanet et Spineway sont aussi de la partie. Décembre, un mois décisif. ASIT Biotech indique avoir consommé 6 M€ de trésorerie au cours du semestre, et ne plus disposer que de 2,5 M€ en caisse au 30 juin. Toutefois, une émission de convertibles a eu lieu en juillet pour 9,2 M€, dont 5 M€ versés immédiatement. ASIT Biotech publiera les résultats de la phase III avec gp-ASIT+ en décembre, qui pourraient permettre de collecter les 4,2 M€ restants, s'ils sont concluants. "Aucun problème majeur de sécurité n’a été observé et l’atteinte des objectifs primaires de l’étude devrait être confirmée à la fin de l’année 2019", a commenté le CEO, Michel Baijot, dans le communiqué. Verdict dans quelques semaines. Noxxon à l'ESMO. Noxxon présentera un poster au congrès de la European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2019 à Barcelone. Il présentera des données cliniques récentes de phase I/II avec NOX-A12 associé à Keytruda chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou pancréatique métastatique, stable au microsatellite et métastatique. Beaucoup de changements chez Biom'Up. Patrice Ferrand rejoint Biom'Up comme directeur général, laissant à Jan Ohrstrom le seul poste de président. Le nouvel arrivant, qui sera aussi président du conseil d'administration de la filiale américaine, arrive d'Unilabs France. Cette nomination coïncide avec celle d’Evelyne Nguyen comme directrice administrative et financière, et la promotion de George Makhoul, l’actuel directeur commercial de la société aux États-Unis, au poste de directeur général de Biom'up USA. Bilan semestriel. Le matelas de liquidités d'Erytech atteignait 94,5 M€ au 30 juin dernier, ce qui permet à la société de mener ses développements jusqu'à la fin 2020. "Le recrutement des patients dans l’étude TRYbeCA1, notre étude pivot de Phase 3 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas, se poursuit à un rythme soutenu en Europe, et le recrutement aux États-Unis devrait démarrer sous peu", a indiqué le directeur général Gil Beyen. Au cours du 1er semestre, Erytech a beaucoup investi sur son outil de production. Le pipeline d'Erytech (Source société) En bref. Implanet et SeaSpine organisent un Symposium sur la technologie JAZZ au Canada. Spineway ajourne son AGM du 19 septembre, sans fournir de raisons. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH 0.00% 0.00% BIOM'UP -3.31% 1.17 -73.81% ERYTECH PHARMA 0.00% 5 -20.00% IMPLANET -1.17% 0.076 -45.46% NOXXON PHARMA NV 9.44% 0.51 -54.31% SPINEWAY SA -7.43% 0.0162 -91.94%

