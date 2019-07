BIOTECH TIME : ASIT émet une convertible, des chiffres pour Mauna Kea, Adocia et GeNeuro, Pixium satifsait

. L'entreprise fait état de "résultats positifs" à 12 mois de la première étude de faisabilité de son système Prima pour les patients atteints de forme sèche de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Le système "atteint le critère principal en permettant la restitution, chez tous les patients, d’une perception lumineuse dans la zone centrale de la rétine mesurée par le test Octopus". 5 patients ont été implantés par Pixium Vision Mauna Kea a dégagé 2,2 millions d'euros de revenus au second trimestre, 33% de plus que l'année précédente, soutenus par les ventes de consommables. Le management met en avant le système de paiement à l'utilisation, qui a permis de développer les revenus. Il ajoute progresser vers la troisième priorité stratégique 2019, en évaluant le potentiel commercial d'une nouvelle indication clinique en pneumologie interventionnelle. Les résultats du 1semestre seront connus le 23 septembre.. Les ressources d' Adocia , 20,7 millions d'euros au 30 juin dernier, hors versement dû par Eli Lilly après la première phase de l'arbitrage entre les deux sociétés, soit 11,6 millions d'euros sans les intérêts courus. La réserve n'inclut pas non plus 6,4 millions d'euros de CIR à verser au second semestre 2019. La société attend le second volet de l'arbitrage du contentieux avec Lilly d'ici la fin septembre (une procédure civile est aussi en cours). "Ce semestre a été particulièrement actif, avec une progression très satisfaisante de notre collaboration avec Tonghua Dongbao sur BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo, la publication d’excellents premiers résultats cliniques de ADO09, notre combinaison d’insuline prandiale et de pramlintide et le lancement dans la foulée d’une étude de trois semaines sur ce même produit", a commenté le PDG, Gérard Soula.