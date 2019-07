BIOTECH TIME : Abivax se donne près d'un an de trésorerie, Gensight prend de l'avance 0 12/07/2019 | 08:48 Envoyer par e-mail :

Au prix du marché.

Abivax se refinance à hauteur de 12 millions d'euros auprès de Sofinnova Partners. L'opération entraîne la création de 1,5 million d'actions nouvelles, soit 12,7% du capital de la société, à 8 EUR pièce (le titre cote 8,04 EUR). Elle permet au laboratoire de disposer d'une visibilité suffisante sur sa trésorerie jusqu'au second trimestre 2020. Commentaire du directeur général ? "Abivax dispose maintenant de suffisamment de temps et de ressources pour tirer parti au mieux des discussions en cours sur les partenariats concernant ABX464, tout en bénéficiant du financement nécessaire pour atteindre d'importants jalons de création de valeur pour trois essais de Phase 2 avec ABX464 dans la rectocolite hémorragique, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn, et un essai de Phase 1/2 avec ABX196 dans le cancer du foie". Tout est dit. Source Société

En avance.



En bref. er semestre, à l'inverse de Gensight boucle le recrutement de sa phase III avec GS010 dans la NOHL avec un peu d'avance (étude REFLECT). La société devrait publier les premiers résultats à 52 semaines dans le courant du 3ème trimestre 2020. L'étude prévoyait d'enrôler 90 patients GeNeuro met en avant un article de Frontiers in Genetics sur le rôle des virus à ADN cachés dans les pathologies neurologiques, en rappelant que son temelimab est "le candidat médicament le plus avancé ciblant les rétrovirus endogènes humains pathogènes". Integragen affiche des ventes en croissance de 15% à 4,17 millions d'euros au 1semestre, à l'inverse de Spineway dont les revenus semestriels se contractent de 22% à 2,6 millions d'euros. Novartis Amgen et le Banner Alzheimer Institut ont stoppé le développement de CNP250 dans la maladie d'Alzheimer. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABIVAX 1.74% 8.18 -32.09% AMGEN -2.34% 178 -6.37% GENEURO 0.00% 3.35 -2.62% GENSIGHT BIOLOGICS 1.38% 1.474 -56.34% INTEGRAGEN -13.70% 1.29 31.53% NOVARTIS -0.31% 89.21 20.46% SPINEWAY -1.92% 0.0306 -85.62%

