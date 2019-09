BIOTECH TIME : Carmat, Onxeo, Transgène, DBV, Poxel... 3 19/09/2019 | 08:47 Envoyer par e-mail :

Une actualité riche ce matin dans le secteur des biotechs / medtechs, avec des résultats semestriels, des avancées de recherche et des recommandations d'analystes. Carmat a levé 60 M€ via un placement privé pour financer la suite de ses développements, dans une opération menée tambour battant. Rondement mené. Carmat a profité d'une actualité favorable pour mener à bien un placement privé de 60 M€, réalisé à 19 EUR l'action (vs. 21,30 EUR à la clôture mercredi). Les actions nouvelles représentent 33% du capital de la société avant levée de fonds. Elles ont été souscrites par des actionnaires existants et, notamment, des family office européens. Les fonds offrent de la visibilité à la société jusque mi-2021. Ils permettront de finir l'étude européenne en vue d'un marquage CE l'année prochaine, de lancer l'étude de faisabilité aux Etats-Unis et de mettre à niveau les installations et les fonctions support. Carmat estime qu'il lui faut 120 M€ pour arriver au point d'autofinancement. La moitié du chemin prévisionnel est donc atteinte. En bref. Medicrea a vu ses ventes reculer à 16,1 M€ au terme du 1er semestre 2019, pour une perte opérationnelle courante ramenée de -4,5 à -3,4 M€. OSE Immunotherapeutics a reçu 5,4 M€ de Bpifrance pour le développement de l'anticorps monoclonal antagoniste de SIRPα, BI 765063. Mauna Kea publiera ses résultats intermédiaires le 23 septembre post-clôture. Jefferies a confirmé sa recommandation à l'achat et ses objectifs de cours sur Poxel (17 EUR) et Erytech (27 EUR). Kepler Cheuvreux a démarré le suivi de DBV Technologies à l'achat en visant 25 EUR. Une actualité chargée. Lors de la publication de ses résultats semestriels, Transgène a précisé avoir les ressources adéquates pour financer ses développements jusqu'en 2022. Avant la fin décembre, des données sont attendues sur TG4001, TG4010 et TG6002. La consommation de trésorerie atteindra cette année environ 20 M€, alors que les réserves se chiffrent à 12,8 M€ plus le produit net de l'augmentation de capital de 47,1 M€, encaissé en juillet. Le pipeline de Transgène (Copie d'écran société) AsiDNA en seconde phase. Onxeo obtient des résultats intermédiaires positifs sur la première partie de l'étude DRIIV-1b avec AsiDNA en association avec la chimiothérapie, sur trois patients. La seconde partie de l'étude, en combinaison avec carboplatine et paclitaxel chez des patients atteints de tumeurs solides métastasées éligibles à ce traitement, va démarrer. Dans la première partie de l'étude, le traitement n'a entraîné ni intoxication ni effets indésirables sévères. Deux des trois patients traités présentent un contrôle de la tumeur depuis la mise en place du traitement depuis plus de 4 et 5 mois. Le traitement est poursuivi jusqu'à progression éventuelle de la tumeur ou intolérance au carboplatine. En recherche de partenariats. SpineGuard a réduit sa perte opérationnelle semestrielle de moitié (de -0,84 à -0,41 M€) mais sa trésorerie s'est contractée à 0,99 M€, pour des revenus de 3,445 M€. Suffisant, avec les projections et les autres ressources actuelles, pour financer l'activité jusqu'en avril. Le management veut restructurer ses prochaines échéances obligataires et cherche des investisseurs. Elle a aussi mandaté une banque d'affaires spécialisée pour trouver des partenaires pour ses technologies. Placement privé. Inventiva a levé 8,2 M€ lors d'un placement privé, qui accroît sa visibilité de la fin du second à la fin du troisième trimestre 2020, soit "au-delà des résultats des études cliniques en cours sur lanifibranor et odiparcil". Les titres, vendus 1,99 EUR pièce ont été souscrits par New Enterprise Associates (nouvel actionnaire américain) et par BVF Partners et Novo Holdings (actionnaires existants). Sofinnova Partners, autre actionnaire existant, a prévu de réinjecter des fonds en octobre. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARMAT -8.45% 19.5 -9.36% DBV TECHNOLOGIES 2.55% 17.72 62.87% ERYTECH PHARMA -1.70% 4.91 -20.08% INVENTIVA 5.53% 2.1 -64.59% MAUNA KEA TECHNOLOGIES 1.03% 1.57 -22.69% MEDICREA 5.73% 2.77 0.00% ONXEO 8.06% 0.67 -28.90% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 1.32% 3.85 11.76% POXEL -0.13% 7.96 56.58% SPINEGUARD -1.85% 0.265 -64.71% TRANSGENE -1.36% 1.742 -33.65%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

