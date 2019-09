BIOTECH TIME : Celyad lève des fonds, DBV pourrait lever des fonds, Inventiva rassuré 2 11/09/2019 | 08:37 Envoyer par e-mail :

Il est question de refinancement aux Etats-Unis ce matin, notamment pour Celyad, qui a lancé une opération accompagnée d'un placement privé en Europe. DBV pourrait également solliciter les investisseurs américains. Inventiva, Sensorion, Adocia et Medincell sont aussi de la partie. Celyad lève des fonds. La biotech belge a prévu de solliciter les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique pour garnir sa trésorerie. Jusqu'à 2,3 millions d'actions ordinaires et d'ADS (dont 300 000 en surallocation) pourraient être émises, ce qui représente 28 M€ sur la base du cours de clôture de mardi soir, 12,18 EUR. Le projet prend la forme d'une offre globale de titres aux Etats-Unis et un placement privé en Europe. Le prix d'émission sera déterminé une fois que le livre d'ordres aura été constitué. La négociation des actions ordinaires de



DBV Technologies sous pression. L'action du laboratoire a connu une pression baissière lundi et mardi après l'a publication vendredi d'un prospectus auprès de la SEC américaine. Le dossier F-3 est un formulaire cadre pour les levées de fonds de sociétés étrangères cotées aux Etats-Unis. Celui de er semestre.



lanifibranor reste sûr. Le comité de suivi (DSMB) de l'étude clinique de phase IIb menée par er semestre 2020 (la date théorique de complétude est fixée à janvier prochain).



En bref. . La biotech belge a prévu de solliciter les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique pour garnir sa trésorerie. Jusqu'à 2,3 millions d'actions ordinaires et d'ADS (dont 300 000 en surallocation) pourraient être émises, ce qui représente 28 M€ sur la base du cours de clôture de mardi soir, 12,18 EUR. Le projet prend la forme d'une offre globale de titres aux Etats-Unis et un placement privé en Europe. Le prix d'émission sera déterminé une fois que le livre d'ordres aura été constitué. La négociation des actions ordinaires de Celyad sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue jusqu’à l’annonce du prix de l’offre.. L'action du laboratoire a connu une pression baissière lundi et mardi après l'a publication vendredi d'un prospectus auprès de la SEC américaine. Le dossier F-3 est un formulaire cadre pour les levées de fonds de sociétés étrangères cotées aux Etats-Unis. Celui de DBV Technologies évoque des levées de fonds éventuelles pouvant atteindre, en cumulé, 300 M$. Les besoins de financement de DBV sont connus, puisque la société disposait de 107,3 M€ au 30 juin dernier, pour une consommation de trésorerie qui avait atteint près de 80 M€ sur le 1semestre.. Le comité de suivi (DSMB) de l'étude clinique de phase IIb menée par Inventiva avec lanifibranor dans la NASH a donné son feu vert à la poursuite de l'essai. Il s'agissait du dernier point de contrôle de sécurité de l'étude NATIVE. Les résultats devraient tomber au cours du 1semestre 2020 (la date théorique de complétude est fixée à janvier prochain). Sensorion a réalisé trois présentations, une orale et deux posters, lors du 56ème atelier sur la biologie de l'oreille interne (IEB 2019) de Padoue. Medincell inscrit dans ses statuts ses valeurs : amélioration de la santé des populations et partage de valeur avec ses collaborateurs. Adocia réalisera une présentation orale sur ADO09 lors du 55ème Congrès Annuel de l'Association Européenne pour l'Etude du Diabète (EASD). Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADOCIA 0.18% 10.88 -34.34% CELYAD SA 1.50% 12.18 -26.58% DBV TECHNOLOGIES 3.76% 17.56 60.32% INVENTIVA 7.37% 2.04 -66.19% MEDINCELL -0.55% 7.2 8.87% SENSORION 2.18% 1.124 9.34%

