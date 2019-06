BIOTECH TIME : Cerenis trouve de nouveaux actionnaires, DBV intéresse Goldman Sachs 0 17/06/2019 | 08:31 Envoyer par e-mail :

Au programme ce matin, un nouveau suivi d'analyste, et non des moindres, pour DBV Technologies, mais avec un objectif inférieur à la moyenne. De son côté, Cerenis a levé 960 000 EUR en s'appuyant, notamment, sur un nouvel actionnaire. Celyad a présenté des données en congrès au cours du weekend. Nouveau cap. objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la société en vue de la détermination d'un nouveau plan stratégique ", indique le management. Une grande partie des titres (2,218 millions) a été souscrite par la société Domundi d'Emmanuel Huynh, qui monte ainsi à 10,11% du capital et va solliciter une entrée au conseil d'administration lors d'une prochaine assemblée générale. Les autres souscripteurs sont Cyril Tupin (directeur financier, déjà présent au capital) et Luc Demarre (nouveau venu). Les actionnaires historiques BPI, Sofinnova et TVM Life Science Ventures n'ont pas souscrit.



GS sur DBV . Goldman Sachs a démarré le suivi de DBV Technologies à l'achat en visant 25 EUR (14 USD pour l'ADR). Jusqu'à présent, le spécialiste de la lutte contre les allergies était suivi par six analystes avec un objectif de cours moyen de 37,70 EUR (fourchette 15 à 50,60 EUR).



Celyad en poster. La société a présenté lors du congrès de l'EHA d'Amsterdam (le 15 juin) des posters de nouveaux résultats cliniques issus des phases I THINK et DEPLETHINK, qui évaluent CYAD-01 dans la leucémie myéloïde aiguë réfractaire et/ou récidivante (LMAr/r) et du syndrome myélodysplasique (MDS). Des données positives donc, notamment une bonne tolérance même après intensification du traitement, indique

Cerenis a levé 960 000 EUR en plaçant 3 millions d'actions à 0,32 EUR auprès de catégories spécifiques d'investisseurs, qui ne comprenaient pas les actionnaires particuliers. Le nombre d'actions émises représente 15,83% du nombre d'actions en circulation post-émission. Les actions nouvelles seront livrées le 18 juin. "L'.

Le pipeline de Celyad (Source Société - Cliquer pour agrandir) Le pipeline de Celyad (Source Société - Cliquer pour agrandir) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELYAD SA 0.83% 17.1 1.27% CERENIS THERAPEUTICS -2.55% 0.3545 -27.96% DBV TECHNOLOGIES 1.01% 14.93 39.49%

