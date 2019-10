BIOTECH TIME : DBV et Valbiotis lèvent des capitaux, AB Science change un rendez-vous 2 10/10/2019 | 08:39 Envoyer par e-mail :

Deux augmentations de capital sont annoncées ce matin, l'une finalisée, celle de DBV, et l'autre en cours, celle de Valbiotis. Nicox a amendé les termes de ses accords avec Kreos. AB Science communiqué sur son calendrier. Il est aussi question d'Abivax, Hybrigenics et Mauna Kea. Changement de calendrier. AB Science a légèrement décalé une partie du calendrier prévisionnel des résultats des études menées avec Masitinib. "Le calendrier plus tardif par rapport au calendrier prévisionnel communiqué en juillet 2019 s'explique par la procédure mise en œuvre par le nouveau système qualité de la société", indique-t-elle. Inchangé T4 2019 : Asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux (AB07015)

Inchangé T4 2019 : Formes progressives primaires et secondaires de la sclérose en plaques (AB07002)

Modifié T4 2019 ou T1 2020 : Maladie d’Alzheimer (AB09004)

Inchangé T2 2020 : Asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes inhalés (AB14001)

Inchangé 2020 : Cancer du pancréas (AB12005)

Inchangé 2020 : Cancer de la prostate (AB12003) Valbiotis se finance. La société a lancé une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 8,3 M€ (option d'extension incluse), pour financer son activité. Les actions seront proposées à 2,35 EUR pièce, dans le cadre d'une opération avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les DPS seront cotés du 14 au 24 octobre inclus. La période de souscription est programmée du 16 au 28 octobre inclus. Le laboratoire a calculé que la réalisation de l'opération de base, qui générerait 7,2 M€ bruts et 6,2 M€ nets, lui offrirait une visibilité financière jusqu'à juin 2021. En cas d'exercice de la clause d'extension, cette visibilité serait étendue à septembre 2021. Un actionnaire détenant 1% du capital en base non diluée avant l'opération se retrouverait avec 0,58% du capital sur la base de la levée de fonds de 7,2M€. Le management de Valbiotis a obtenu des engagements sur 5,4 M€. L'objectif majeur est de fournir les ressources nécessaires à la société pour trouver un partenaire d'ici la fin 2020 pour Valedia. Le management prévient que quel que soit le montant de l'offre, il lui faudra des ressources additionnelles pour porter son produit jusqu'à la commercialisation, d'où le choix de trouver un partenaire. La levée de fonds est réalisée avec une décote de 19% environ sur le cours de clôture de la veille, 2,90 EUR. Conditions modifiées par Nicox. La société a amendé les montants et les dates de son contrat de financement obligataire avec Kreos Capital. Une tranche de 4 M€ a été tirée sur la base des nouveaux termes. Le groupe pourra encore tirer 3 ou 8 M€ au 31 décembre 2019. Nicox avait une dette financière de 7,4 M€ envers Kreos au 30 juin dernier. Les autres termes du contrat sont inchangés. Une belle levée de fonds pour DBV. L'option de surallocation de la levée de fonds de DBV Technologies a été exercée en totalité, permettant au laboratoire de récupérer 143 M$ bruts (environ 130,7 M€). Les ADS ont été placées à 6,59 USD pièce, soit 12,04 EUR par action ordinaire. Un actionnaire ne participant pas à l'opération et détenant 1% avant levée de fonds se retrouverait avec 0,77% (0,71% sur une base diluée) du capital post-levée. Le produit net de l'opération devrait avoisiner 121,7 M€. En bref. DMS obtenu une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur Hybrigenics. Abivax réalisera une présentation lors du congrès UEG. Mauna Kea relaie trois publications récentes positives sur Cellvizio. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AB SCIENCE -1.23% 3.605 5.25% ABIVAX 1.25% 8.1 -32.43% DBV TECHNOLOGIES -1.03% 12.45 18.47% HYBRIGENICS 18.64% 0.126 29.51% MAUNA KEA TECHNOLOGIES 3.19% 0.939 -54.73% NICOX -1.24% 4.77 -3.59% VALBIOTIS -17.24% 2.4 -11.04%

