BIOTECH TIME : DBV se remet d'aplomb, Innate sur le Nasdaq, Quantum en négociations

Dans l'actualité de ce début de semaine, deux événements importants : le début de l'IPO d'Innate sur le Nasdaq, qui doit donner à la société les ressources nécessaires jusque fin 2021 et l'enregistrement du dossier de mise sur le marché du Viaskin Peanut de DBV aux Etats-Unis. Cette fois, c'est la bonne. La FDA a accepté le dépôt la demande d'enregistrement de licence biologique du produit phare de la société, Viaskin Peanut, dans le traitement de l'allergie à l'arachide chez les enfants âgées de 4 à 11 ans. La date-butoir d'examen a été fixée au 5 août 2020. Une bonne nouvelle pour DBV Technologies, qui avait douché les marchés fin 2018 en retirant sa demande initiale, qui ne cochait pas toutes les exigences de l'agence réglementaire. Une IPO sur le Nasdaq. Innate Pharma n'a pas traîné pour lancer le processus d'entrée sur le Nasdaq. La société, qui avait fait enregistrer son prospectus il y a petite quinzaine, a annoncé ce matin la concrétisation de son projet, qui sera réalisé via le placement de 10,66 millions d'actions nouvelles, plus une éventuelle surallocation. Les titres seront placés sous forme d'ADS aux Etats-Unis et d'actions classiques en Europe. Le prix de souscription n'a pas encore été communiqué. La dilution hors surallocation attendrait 14,3% et Innate disposerait d'une visibilité financière de plus de deux ans, jusqu'à la fin 2021. La créance enfle. Visiomed a finalisé une levée de fonds de 1,5 M€ annoncée en août. A l'époque, le prix de souscription avait été fixé à 0,05 EUR, soit le nominal du titre. La société avait prévu un mécanisme d'indemnisation pour compenser le différentiel entre ce prix et le prix de référence de l'opération (0,01755 EUR). Ce mécanisme leur octroyait une créance de 973 500 EUR sur la société. Cette créance a encore été augmentée de 260 340 EUR car malgré l'abaissement du nominal du titre à 0,02 EUR, la cotation est encore inférieure (0,01578 EUR sur la base des cours de bourse des 5 dernières séances précédant le 12 septembre 2019). Depuis, le titre a encore reculé à 0,0139 EUR. Par ailleurs et sur une note plus optimiste, la société a fait savoir que la DGA a retenu VisioCheck, la station de télémédecine mobile et connectée du groupe pour une opération d'expérimentation réactive. La solution est en évaluation par l'armée. Quantum Genomics négocie. La société est en négociations exclusives avec "un laboratoire sud-américain leader dans le domaine de la cardiologie" en vue de signer un partenariat couvrant l'Amérique latine. L'objectif de Quantum Genomics est d'accompagner les prochaines étapes de développement du firibastat et d'en assurer la commercialisation. En bref. L'Hemoblast Bellows de Biom'Up a été approuvé en Australie. Novacyt s'apprête à commercialiser avant le début de la période des rhumes et grippes aux Etats-Unis de nouveaux tests multiplex de diagnostic respiratoire moléculaires. ASIT Biotech a obtenu la certification de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication pour son site de fabrication à Liège en Belgique. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH SA 6.38% 1.234 -28.62% BIOM'UP 13.43% 0.381 -92.75% DBV TECHNOLOGIES -1.35% 15.86 53.25% INNATE PHARMA -0.36% 6.94 -6.32% NOVACYT 7.41% 0.0739 -82.27% QUANTUM GENOMICS -5.11% 4.31 -15.73% VISIOMED GROUP 12.95% 0.0157 -83.72%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

