BIOTECH TIME : Genfit, AB Science, Mainstay, Innate, Lysogène...

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les sociétés du secteur biotechnologique ont publié une série de résultats depuis hier soir, notamment des dossiers en vue comme Genfit et AB Science. Innate et Transgène ont dévoilé des données lors de l'ESMO de Barcelone. Inventiva a levé des fonds additionnels pendant que Mainstay faisait progresser sa cause aux Etats-Unis. Tic-tac pour Genfit. La biotech française la plus prometteuse aux yeux des investisseurs a publié ses résultats semestriels hier. Les espoirs se fondent principalement sur les résultats intermédiaires de la phase III avec elafibranor dans la NASH, espérés dans les semaines à venir. En attendant, Genfit disposait de 282 M€ de ressources au 30 juin dernier pour poursuivre ses développements, une manne conséquente pour répondre aux frais importants engendrés par les études au stade avancé en cours. D'importantes échéances pour AB Science. Le laboratoire a vu ses réserves fondre à 2,7 M€ fin juin dernier, mais elles ont été renforcées par 5,65 M€ de CIR versés en juillet et par 9,73 M€ de levée de fonds réalisée en août. Le rapport semestriel indique que le financement de l’exploitation sur les 12 mois suivant le 30 juin dernier est conditionné au remboursement ou au préfinancement du crédit d’impôt recherche 2019. AB Science attend d'importantes échéances dans les mois à venir avec masitinib. D'ici la fin de l'année, il s'agit notamment des analyses finales pour la phase III dans l’asthme sévère non-contrôlé par les corticostéroïdes oraux, la phase II/III dans les formes progressives primaires et secondaires de la sclérose en plaques et dans la maladie d’Alzheimer. Le pipeline d'AB Science Mainstay progresse aux Etats-Unis. L'agence américaine du médicament a accepté le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation (PMA, Pre-Market Approval) pour ReActiv8 aux États-Unis. Mainstay pense qu'une décision concernant l’approbation pourrait être rendue autour de la fin 2020. Innate à l'ESMO. Innate Pharma a présenté lors de l'ESMO des données préliminaires de l'étude de phase I STELLAR-001 en escalade de dose, qui teste IPH5401 (anti-C5aR) en combinaison avec durvalumab chez des patients présentant des tumeurs solides avancées. La société a aussi présenté des données de survie à 1 an de la première extension de cohorte de l’essai de phase II avec monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique. En bref. Gensight entre dans l'indice Enternext PEA-PME 150. Inventiva lève 0,625 M€ auprès de Sofinnova Partners dans des conditions identiques à l'opération du 18 septembre. Stentys a mis à disposition les documents pour son AGE du 21 octobre. Abivax met à disposition son rapport semestriel. Transgene a présenté de premières données d'efficacité prometteuses de TG4001 en combinaison avec avelumab dans les cancers HPV-positifs à l'ESMO 2019. Lysogène a bouclé le 1er semestre 2019 sur 33,2 M€ de trésorerie et équivalents. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AB SCIENCE -2.75% 4.07 20.67% ABIVAX 1.14% 7.97 -33.45% GENFIT 0.61% 14.8 -15.22% GENSIGHT BIOLOGICS 0.50% 1.216 -63.66% INNATE PHARMA -0.36% 6.975 -5.85% INVENTIVA 0.90% 2.26 -60.32% LYSOGENE 4.24% 1.845 10.63% MAINSTAY MEDICAL INTERNATIONAL 9.38% 3.5 -44.83% STENTYS -2.95% 0.46 5.99% TRANSGENE 1.34% 1.966 -27.12%

