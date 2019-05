BIOTECH TIME : Genfit et Inventiva avancent dans la NASH, Ipsen à l'ASCO, Advicenne à Bruxelles 0 24/05/2019 | 08:58 Envoyer par e-mail :

L'ASCO approche avec sa masse de données nouvelles. Ce vendredi, c'est Ipsen qui montre ses muscles avant le fameux congrès américain. Dans la NASH, Genfit va tester Elafibranor avec des antidiabétiques, tandis qu'Inventiva va pouvoir lancer une phase III à long terme avec Lanifibranor. Advicenne se lance dans une double cotation. Ipsen à l'ASCO.



Genfit en combo. Le laboratoire nordiste va lancer un programme clinique de combinaisons thérapeutiques avec son candidat-phare Elafibranor dans la NASH. "Plusieurs composés thérapeutiques présentant une activité synergique" avec le composé ont été identifiés. Une étude de preuve de concept va démarrer sur la seconde moitié de l'année avec Elafibranor associé à un agoniste du récepteur GLP-1 ou un inhibiteur de SGLT2. Le programme a aussi prévu d'exploiter les outils de diagnostic non-invasifs existants, notamment le test sanguin NIS4 développé par



Ipsen se rend à la grand-messe de l'oncologie, l'ASCO, avec un programme bien rempli. Le laboratoire promet "de nouvelles données cliniques sur son portefeuille en oncologie pour 11 types de tumeurs solides". Parmi ces données, figurent des éléments issus des phases II et III conduites avec cabozantinib, des résultats préliminaires de l'étude de phase II RESILIENT sur l'injection d'irinotécan liposomal à des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules et des résultats de phase II sur le lanréotide autogel dans le traitement de symptômes cliniques associés à une obstruction intestinale maligne inopérable. La réunion annuelle 2019 de l'American Society of Clinical Oncology aura lieu du 31 mai au 4 juin 2019 à Chicago aux Etats-Unis.

Genfit en combo. Le laboratoire nordiste va lancer un programme clinique de combinaisons thérapeutiques avec son candidat-phare Elafibranor dans la NASH. "Plusieurs composés thérapeutiques présentant une activité synergique" avec le composé ont été identifiés. Une étude de preuve de concept va démarrer sur la seconde moitié de l'année avec Elafibranor associé à un agoniste du récepteur GLP-1 ou un inhibiteur de SGLT2. Le programme a aussi prévu d'exploiter les outils de diagnostic non-invasifs existants, notamment le test sanguin NIS4 développé par Genfit. "Cette étude clinique novatrice sera la première dans le domaine à évaluer un composé de phase III en développement dans la NASH en combinaison avec des médicaments antidiabétiques", indique le laboratoire.

Inventiva relancé dans la NASH. L'Agence américaine du médicament a levé la suspension clinique en vigueur pour les proliférateurs de peroxysomes (PPAR), fait savoir Inventiva. La société va ainsi pouvoir mener des essais cliniques de six mois ou plus pour évaluer lanifibranor dans le traitement de la NASH. Cette décision "représente une étape clé pour Inventiva puisqu'elle élimine un obstacle majeur qui l'empêchait de démarrer des études cliniques de phase III à long terme, nécessaires à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de lanifibranor pour le traitement de la NASH", selon la société.

Le pipeline d'Inventiva (Source Société)

Advicenne à Bruxelles. Démarche originale pour le laboratoire, qui a lancé un processus de cotation secondaire à Bruxelles. "La société bénéficierait ainsi d'une cotation croisée sur les deux plus importants marchés d'Euronext pour les sociétés du secteur des sciences de la vie", a indiqué



En bref.

Advicenne à Bruxelles. Démarche originale pour le laboratoire, qui a lancé un processus de cotation secondaire à Bruxelles. "La société bénéficierait ainsi d'une cotation croisée sur les deux plus importants marchés d'Euronext pour les sociétés du secteur des sciences de la vie", a indiqué Advicenne. L'objectif est de bénéficier d'une meilleure visibilité outre-Quiévrain. Cette cotation croisée n'aurait pas d'impact pour les actionnaires existants. Les actions devraient être négociables autour de la mi-juin en Belgique. Genkyotex tiendra une assemblée générale mixte le 13 juin à Paris. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 0.00% 9.82 3.38% GENFIT 1.24% 21.26 21.04% GENKYOTEX 1.05% 4.345 -57.68% INVENTIVA 12.26% 2.38 -62.28% IPSEN -0.45% 110.7 -1.46%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

