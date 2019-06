BIOTECH TIME : Genfit lance une phase II, Medincell fait le point, Biosynex attaque le gluten

. La société a signé une collaboration avec le géant américain de la chimie Dow pour codévelopper un ingrédient cosmétique exclusif issu de sa collection d’extraits bactériens. Deinove assurera la conception et la production, tandis que l'Américain devra réaliser la qualification avant l'intégration dans son portefeuille. Dow aura l’exclusivité commerciale au niveau mondial. Genfit lance un essai clinique de Phase II avec elafibranor pour évaluer ses effets sur les changements de composition lipidique du foie chez ces sujets atteints de stéatose hépatique (critère principal). Les mesures secondaires comprendront l’impact sur la production de glucose hépatique (HGP), l’homéostasie du glucose, le métabolisme des lipides, les marqueurs de l’inflammation et de la fonction hépatique, ainsi que la sécurité d’emploi. L’essai clinique sera mené aux Pays-Bas sur 16 patients.. La société tient son plan de marche, a-t-elle indiqué en marge de la publication de ses résultats annuels. La trésorerie et ses équivalents au 31 mars atteignait 21,3 millions d'euros contre 8,8 millions d'euros un an plus tôt. Medincell devrait aussi pouvoir compter sur 4,6 millions d'euros additionnels d'actifs courants non risqués et sur 12,5 millions d'euros de prêt conditionnel de la BEI. Le programme le plus avancé utilisant la technologie propriétaire, mené par Teva aux Etats-Unis, est en phase III avec une fin d'étude prévue en avril 2020.