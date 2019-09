BIOTECH TIME : Genfit vise le T1 2020 pour la NASH, Abionyx change de DG 2 09/09/2019 | 08:37 Envoyer par e-mail :

La semaine débute avec des nominations. Chez Abionyx, c'est un nouveau directeur général qui arrive. Genfit se dote d'une directrice médicale avant quelques échéances majeures et en profite pour ajuste le calendrier des résultats d'elafibranor dans la NASH. Ça bouge chez Genfit. Après la nomination de Pascal Prigent au poste de directeur général la semaine dernière, le laboratoire annonce l'arrivée d'une nouvelle directrice médicale, le docteur Carol L. Addy, qui sera basée dans les bureaux de la société à Boston. La précédente directrice médicale de Genfit, Sophie Mégnien, avait démissionné en septembre 2018, au grand regret de la société. L'intérim avait été assuré par son bras droit, Pascal Birman. Carol L. Addy affiche 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé, notamment chez Merck. Genfit en profite pour mettre à jour son calendrier : les très attendus résultats intermédiaires de la phase III dans la NASH sont décalés du 4e trimestre 2019 au 1er trimestre 2020.

Le calendrier mis à jour ce matin par Genfit (Copie d'écran du communiqué) Le calendrier mis à jour ce matin par Genfit (Copie d'écran du communiqué)

Promotion chez Abionyx. Cyrille Tupin est promu de directeur général délégué à directeur général d'Abionyx, le nouveau patronyme de la société Cerenis. Il succède à Richard Pasternak, le président du conseil, qui salue cette nomination destinée à "mener à bien le redéveloppement d’Abionyx Pharma et accompagner les évolutions stratégiques futures de la société". Le nouveau directeur général a du pain sur la planche après l'échec du rapprochement avec H4Orphan Pharma, mais peut s'appuyer sur une trésorerie de 9,62 M€ au 30 juin dernier.



En bref.

Poxel participera à l'EASD, du 16 au 20 septembre à Barcelone, avec une présentation sur le potentiel thérapeutique de l'Imeglimine dans le diabète de type 2, avec des données issues de l'étude de phase III TIMES 1 chez les patients japonais. Biocorp participera à plusieurs événements des deux côtés de l'Atlantique à l'automne (Biotech Agora, Large & Midcap Event, PODD, PDA et CPhl Worldwide.

