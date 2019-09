BIOTECH TIME : Innate en phase III avec AZN, Sensorion se re(re)finance... 0 26/09/2019 | 08:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'actualité est riche ce matin dans le secteur des medtechs, avec les résultats d'Inventiva et Novacyt, la levée de fonds de Sensorion et les évolutions des programmes d'Innate et Medincell. Sensorion lève (encore) des fonds. La société a réalisé une augmentation de capital de 18,1 M€, qui a été souscrite par ses actionnaires principaux et de nouveaux entrants, notamment WuXi AppTec et 3SBio. "Les fonds supplémentaires fourniront à la société les ressources suffisantes pour financer son développement jusqu'au premier trimestre 2021", se réjouit-on chez Sensorion. L'opération a été réalisée à 1,233 EUR par action, soit une prime de 12% sur le dernier cours coté, ce qui est un signal plutôt rassurant. La dilution est toutefois forte avec de nouvelles actions qui représenteront 45,58% du total des titres en circulation après leur livraison. Une phase III en vue pour Innate. AstraZeneca veut tester le monalizumab d'Innate Pharma en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique. Cet essai de phase III débutera l'année prochaine et sera cofinancé par les deux partenaires (à hauteur de 30% pour le Français). Innate a reçu 350 M$ d'AstraZeneca depuis le début de leur partenariat et devrait recevoir 100 M$ additionnels lors du traitement du premier patient du premier essai clinique de phase III. Les développements de Monalizumab en cours (Source Société) Novacyt pénalisé par sa trésorerie. Le diagnosticien Novacyt est parvenu à hisser son Ebitda dans le vert au 1er semestre, à un niveau symbolique, mais sa perte opérationnelle reste conséquente (-0,66 M€) au regard des revenus (7,22 M€). La trésorerie au 30 juin atteignait 0,6 M€. "Les contraintes liées aux fonds de roulement aux deuxième et troisième trimestres se traduiront par des produits d'exploitation consolidés et un EBITDA inférieurs aux attentes du marché pour l'exercice complet mais supérieurs à l'EBITDA de l'exercice précédent", résume le management, qui cherche toujours à sécuriser son financement pour échapper aux tensions qui pénalisent l'activité. Une année de sérénité pour Inventiva. Le laboratoire dispose d'une visibilité financière jusqu'au 2e trimestre 2020 après sa dernière levée de fonds, soit "au-delà des résultats des études cliniques en cours sur lanifibranor et odiparcil". Les résultats de la phase IIb dans la NASH sont attendus au premier semestre 2020. Ceux de la phase IIa dans la MPS VI sont prévus avant la fin de l'année. Inventiva est éligible à un paiement d'étape grâce à l'avancée d'ABBV-157 dans le psoriasis-modéré à sévère avec AbbVie : il devrait intervenir au 1er semestre 2020. Dans les clous. Medincell communique sur la progression conforme aux objectifs du programme mdc-CWM dans la prise en charge de la douleur postopératoire chez des patients ayant subi une chirurgie unilatérale de remplacement total du genou. L'étude doit s'achever en mars prochain. Le partenaire de la société a prévu de rencontrer la FDA d'ici là pour "discuter des résultats actuels et comment progresser dans le prochain essai clinique". En bref. Ipsen a prévu quatre présentations lors de l'ESMO de Barcelone (27 septembre au 1er octobre), sur des essais cliniques sur le cabozantinib dans le traitement de divers types de tumeurs. EOS Imaging présentera ses solutions lors du congrès de la NASS du 25 au 28 septembre à Chicago. Theradiag a publié son rapport semestriel. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABBVIE -1.18% 72.09 -21.80% ASTRAZENECA 0.87% 7328 24.77% EOS IMAGING 1.09% 1.112 -67.50% INNATE PHARMA 7.14% 7.395 -7.73% INVENTIVA -1.40% 2.12 -61.74% IPSEN -0.11% 87.3 -22.55% MEDINCELL 1.86% 7.68 13.38% NOVACYT -11.87% 0.0749 -77.86% SENSORION 12.73% 1.224 9.34% THERADIAG -3.06% 1.11 20.53%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue