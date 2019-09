BIOTECH TIME : Inventiva et ASIT confirment leurs calendriers, Advicenne sécurisé sa production 1 05/09/2019 | 08:36 Envoyer par e-mail :

Le recrutement est bouclé. er semestre 2020 (la finalisation de l'étude est prévue en janvier, selon les éléments disponibles sur clinicaltrial). 146 patients ont achevé l'étude de 6 mois. Advicenne signe un accord de production et d'approvisionnement à long terme avec Elaiapharm Lundbeck pour ADV7103. Cette filiale du groupe H. Lundbeck, basée à Sophia Antipolis, est associée au processus de développement depuis huit ans, ce qui limitera les (mauvaises) surprises. Elaiapharm a d'ailleurs, en plus des lots destinés aux essais cliniques, déjà développé le processus de production à des fins commerciales. Des lots conformes aux bonnes pratiques de fabrication ont été produits. Advicenne prévoit l'entrée en production commerciale dès l'année prochaine pour le traitement de l'Acidose Tubulaire Rénale distale. Inventiva a bouclé le recrutement de sa phase IIb avec lanifibranor dans la NASH. Le laboratoire a finalement enrôlé plus de patients que prévu, 247 contre 225. Les résultats sont attendus d'ici la fin du 1semestre 2020 (la finalisation de l'étude est prévue en janvier, selon les éléments disponibles sur clinicaltrial). 146 patients ont achevé l'étude de 6 mois.

Calendrier confirmé.

ASIT Biotech confirme la publication des résultats de la phase III avec gp-ASIT+ pour mi-décembre. En parallèle, la société annonce le recrutement de Beatrice De Vos, présentée comme une professionnelle aguerrie du secteur pharmaceutique, grâce notamment à des postes de haut rang chez Sanofi , GSK et plus récemment Promethera. Elle assumera le rôle de directrice médicale.

