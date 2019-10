BIOTECH TIME : Ipsen tente le pari BLU-782, DBV boucle sa levée de fonds, Nicox fait le point 0 16/10/2019 | 08:36 Envoyer par e-mail :

La principale annonce sectorielle du jour nous vient d'Ipsen, qui a signé un accord d'exclusivité avec le laboratoire américain pour son candidat BLU-782, dont la phase I a récemment rendu son verdict. Il est aussi question de DBV, de Nicox, de Noxxon ou de Theranexus. Trésor de guerre. DBV Technologies a bouclé sa levée de fonds aux Etats-Unis et en Europe avec 140,3 M$ bruts additionnels en poche. Les titres issus de l'exercice de l'option de surallocation de l'opération ont été livrés hier. Les fonds vont principalement servir à commercialiser Viaskin Peanut si le traitement est approuvé. Avec les ressources déjà détenues, ils confèrent douze mois de visibilité au laboratoire. Ipsen parie sur BLU-782. Le laboratoire français a signé un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour le développement et la commercialisation de BLU-782, une molécule inhibitrice hautement sélective de l'ALK2, en développement pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive. Ipsen versera 25 M$ à la signature et jusqu'à 510 M$ de paiements d'étapes additionnels en fonction des jalons franchis. Blueprint Medicines sera éligible à un pourcentage des ventes. Le candidat a fait l'objet d'un essai de phase I chez des volontaires sains, dont les résultats préliminaires ont été présentés en septembre 2019. Ils montrent un bon niveau de tolérance. Les données précliniques étaient prometteuses en tendant à montrer que BLU-782 "empêchait l'ossification hétérotopique causée par les lésions et la chirurgie, réduisait l'œdème et rétablissait la réponse des tissus sains aux lésions musculaires". La FDA a accordé à la molécule le statut de maladie pédiatrique rare et de médicament orphelin. Elle bénéficie aussi d'une procédure accélérée ("fast track"). Le "pipeline" d'Ipsen avant l'annonce du jour (Copie d'écran du site de la société) Nouveaux tests avec NOX-A12. Noxxon a traité le premier patient de son étude de phase I/II avec NOX-A12 associé à la radiothérapie, dans le cancer du cerveau nouvellement diagnostiqué. Les données de la première cohorte de patients sont attendues en milieu d'année 2020. L'étude porter sur neuf patients. Nicox fait le point. La société a déjà publié ses revenus du 3e trimestre : 0,5 M€. La trésorerie au 30 septembre ressortait à 17,4 M€ pour 7,4 M€ de dette financière. En incluant le CIR et le récent produit d'emprunt obligataire, les ressources se chiffrent à 22,6 M€. Nicox attend au 4e trimestre les premiers résultats de la phase II avec NCX 4251 dans les épisodes aigus de blépharite. La société prévoit début 2020 la réunion de fin de phase II avec la FDA sur NCX 470. En bref. DMS a pris, comme prévu, le contrôle d'Hybrigenics, à qui sera apportée la division DMS Biotech. Les ventes de SpineGuard se sont contractées de -8% à 1,72 M€ au 3e trimestre. Theranexus s'appuyait fin septembre sur une trésorerie de 9,54 M€, hors CIR de 1,7 M€ encaissé début octobre. Onxeo va présenter les résultats finaux de l'étude de phase I DRIIV-1 avec AsiDNA dans les tumeurs solides avancées au Congrès international sur les cibles moléculaires et les thérapeutiques anticancéreuses de l'AACR-NCI-EORTC. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION 3.52% 74.49 38.17% DBV TECHNOLOGIES 6.25% 14.16 25.07% DMS CO., LTD. HYBRIGENICS 13.22% 0.1216 30.98% IPSEN 2.33% 92.25 -20.12% NICOX 0.00% 4.765 -4.89% NOXXON PHARMA NV 3.42% 0.378 -64.17% ONXEO 3.19% 0.582 -35.32% SPINEGUARD -3.19% 0.243 -67.32% THERANEXUS 1.08% 2.82 -84.43%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

