BIOTECH TIME : MedinCell à l'essai, bilan chez Poxel, Inventiva à Boston

Fin des vacances pour notre rubrique biotechs avec une actualité variée ce matin : une conférence pour Inventiva, un nouvel administrateur chez Abionyx-Cerenis, des résultats chez Poxel et un essai clinique américain chez MedinCell. Inventiva au Liver Meeting. La société va réaliser une présentation orale d'un abstract sur lanifibranor dans un modèle préclinique de cirrhose lors du Liver Meeting 2019 de Boston aux Etats-Unis. "Les résultats montrent clairement que lanifibranor induit une régression significative de la fibrose hépatique et une baisse de l'hypertension portale", indiquent les promoteurs de l'étude, attendue le 10 novembre prochain. En marge de la convention, Inventiva organise aussi une réunion avec des leaders d'opinion traitant de lanifibranor dans la NASH.



Feu vert FDA pour MedinCell. Le laboratoire a obtenu l'autorisation de l'agence américaine du médicament pour débuter les essais cliniques d'un antipsychotique injectable à action prolongée, développé avec la technologie propriétaire BEPO, baptisé mdc-TJK. Le démarrage est prévu d'ici la fin du semestre. "C'est notre troisième produit à atteindre le stade clinique, confirmant la grande polyvalence de notre technologie BEPO et les compétences de notre équipe, capable de formuler un large panel de principes actifs en produits injectables à action prolongée", s'est félicité Christophe Douat, le président du directoire de MedinCell

Les projets en cours chez MedinCell (Source Présentation société août 2019) Les projets en cours chez MedinCell (Source Présentation société août 2019)

Nouvel administrateur. L'assemblée générale d'Abionyx (ex-



Poxel fait le point. L'entreprise précise dans son . L'assemblée générale d'Abionyx (ex- Cerenis ) a validé la nomination d'Emmanuel Huynh comme d’administrateur. Le nouvel arrivant est directeur général associé de NewCap, qui assure la communication financière de la société. Il avait participé, avec sa société personnelle Domundi, à la dernière levée de fonds de Cerenis et postulait ainsi à une entrée au conseil.. L'entreprise précise dans son point semestriel qu'elle disposait de 49,8 M€ de trésorerie et équivalents au 30 juin dernier. Poxel progresse toujours sur plusieurs fronts. Des résultats sont attendus d'ici la fin de l'année : Etudes de phase III TIMES 2 et TIMES 3 avec l'Imeglimine dans le diabète de type 2 au Japon pour la partie en ouvert à 16 semaines.

Résultats de l’étude PK / PD avec PXL770 dans la NASH avant ceux de la phase IIa au T2 2020.

Résultats de l'étude de phase Ib avec PXL065 dans la NASH. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CERENIS THERAPEUTICS HOLDING 3.27% 0.316 -37.55% INVENTIVA 16.53% 2.22 -67.17% MEDINCELL 4.82% 6.96 -0.15% POXEL -3.17% 6.01 23.77%

