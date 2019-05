BIOTECH TIME : Nanobiotix se diversifie, Transgène progresse, Ipsen rachète 0 28/05/2019 | 09:02 Envoyer par e-mail :

Le point sur les biotechnologies s'étend ce matin à l'univers plus général des "medtechs", et se permet même une incursion à la frontière du vétérinaire et du cannabis. Il est aussi question d'Ipsen et d'un financement de Visiomed. Nanobiotix lance Curadigm. La société a lancé sa filiale Curadigm, qui se développera en autonomie, en commençant par la technologie Nanoprimer, destinée à préparer l'organisme "à recevoir différents agents thérapeutiques en vue de redéfinir le ratio entre l'efficacité et la toxicité dans l'intérêt des patients". Des données de preuve de concept ont été présentées lors de l'AACR 2019. L'approche de Curadigm est fondée sur le fait qu'une part infime de la dose de la plupart des traitements actuels est réellement utilisée par l'organisme, tandis que le reste est "inutile voire toxique". Curadigm sera dirigée par Matthieu Germain, qui a passé 15 ans chez



. La société a lancé sa filiale Curadigm, qui se développera en autonomie, en commençant par la technologie Nanoprimer, destinée à préparer l’organisme "à recevoir différents agents thérapeutiques en vue de redéfinir le ratio entre l’efficacité et la toxicité dans l’intérêt des patients". Des données de preuve de concept ont été présentées lors de l'AACR 2019. L'approche de Curadigm est fondée sur le fait qu'une part infime de la dose de la plupart des traitements actuels est réellement utilisée par l'organisme, tandis que le reste est "inutile voire toxique". Curadigm sera dirigée par Matthieu Germain, qui a passé 15 ans chez Nanobiotix . Alexis Peyroles, le directeur général d’ OSE Immunotherapeutics , réalisera une présentation dans les locaux de l'ASCO le 31 mai. Elle sera réalisée dans le cadre du forum "Annual Immuno-Oncology : BD&L and Investment Forum". Gour Medical lance ce jour Weedley, la "première gamme européenne de produits premium full spectrum à base de cannabidiol pour les animaux domestiques". La gamme est destinée à agir sur "la douleur, le stress, l'anxiété, l'épilepsie et les spasmes, l'arthrite, les nausées et les problèmes dermatologiques", selon le promoteur des produits, lesquels affichent une "totale innocuité". Ils utilisent des variétés de chanvre enregistrées au catalogue européen dont la teneur en THC est inférieure à 0,2%. Gour commercialise ses produits via son site marchand, dans un premier temps sous forme de baumes et d'huiles.. Le groupe lance un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 9,25% de son capital (il possède 0,75% du capital en autocontrôle). Le prix plafond de rachat proposé à l'assemblée est de 250 EUR (rappelons qu'il s'agit d'un maximum, pas d'un objectif). Il sera mis en œuvre pour 18 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2020, si toutefois les actionnaires d' Ipsen le votent ce jour.. La société s'est engagée avec Negma sur un financement dilutif, qui passe par l'émission, à la demande, d'obligations convertibles en actions. Visiomed pourrait mobiliser ainsi jusqu'à 20 millions d'euros pour financer son développement. Le revers de la médaille est une dilution potentielle élevée puisque la société ne pesait que 17,2 millions d'euros avant l'annonce. Une première tranche, correspondant à 2 millions d'euros, a été réalisée.. La société a enrôlé son dernier patient dans l'étude de phase II évaluant TG4010 en association avec Opdivo (nivolumab) et une chimiothérapie standard en 1ère ligne de traitement du cancer du poumon non épidermoïde, non à petites cellules (NSCLC), au stade avancé. Les premiers résultats de l'essai seront communiqués par Transgène au 4trimestre 2019. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GOUR MEDICAL 0.00% 1.63 0.00% IPSEN 0.81% 111.4 -2.08% NANOBIOTIX 4.17% 9.95 -17.53% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 0.83% 3.63 5.88% TRANSGENE -0.17% 2.935 7.69% VISIOMED GROUP 0.71% 0.0425 -50.59%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019