BIOTECH TIME : Néovacs, Biophytis, Theranexus, Innate, Argen-X...

. La société a émis une seconde tranche de 190 ORNANE pour 1,9 million d'euros de nominal, au profit du fonds European Select Growth Opportunities Fund. Le fonds a immédiatement converti les titres sur la base d'un prix de conversion de 0,16 EUR, aboutissant à l'émission de 11 875 000 actions nouvelles. Néovacs a aussi émis des ORNANE additionnelles au profit d'un autre investisseurs, pour 1,4 million d'euros de nominal. Elles ont été converties selon le même processus et au même prix, avec création de 8 750 000 actions. Au final, 3,3 millions d'euros ont été levés pour une dilution de 14% aux dépens des actionnaires existants.. La société présente de nouvelles données scientifiques sur les interactions neurogliales durant le Congrès NeuroFrance (du 22 au 24 mai à Marseille) et lors de la Conférence "Advances in Cell Based Screening in Drug Discovery" (du 22 au 24 mai à Göteborg en Suède). Theranexus présente pour la première fois sa méthode d'identification et de caractérisation de médicaments sur la fonction hémicanale codée par les connexines astrocytaires et des travaux inédits sur l'impact du niveau d'expression de certaines connexines astrocytaires sur les propriétés et les activités neuronales, au niveau de l'hippocampe.

Le pipeline Theranexus (Source Société) Le pipeline Theranexus (Source Société)

En bref. Guggenheim a repris le suivi d'Argen-X à l'achat en visant 157 EUR. Innate, Onxeo et Transgène ont tenu leur assemblée générale, Quantum Genomics le fera le 27 juin.

. Une présentation investisseurs est prévue aujourd'hui à New York (de 14h00 à 16h30 heure de Paris). Elle sera retransmise en direct sur le site de Gensight . Le laboratoire fait état d'un article dans Cell Reports, décrivant deux nouveaux anticorps monoclonaux, IPH5201 et IPH5301, qui ciblent respectivement CD39 et CD73, pour inhiber la voie adénosine et favoriser l'activation du système immunitaire contre le cancer, précise Innate . La parution a eu lieu dans le numéro du 21 mai. "Ces données fournissent le rationnel scientifique pour développer en clinique IPH5201 et IPH5301 et soutenir leur utilisation dans l’immunothérapie des cancers", estime la société.. La société a organisé un "KOL" (événement réunissant des leaders d'opinion) sur les traitements innovants du cancer du poumon non à petites cellules le 30 mai à New York. OSE Immuno y présentera notamment le plan de développement de Tedopi.. Le conseil d'administration a coopté le docteur Mathieu Simon et change de présidente, puisque la fondatrice et directrice générale Karen Aiach remplace Annette Clancy, qui continuera à siéger comme administratrice indépendante. Le conseil de Lysogène ne compte d'ailleurs plus que des administrateurs avec l'étiquette indépendante, hormis sa présidente.. La cotation de Biophytis reprend ce matin après l'annonce, hier, du projet d'entrée en bourse sur le Nasdaq. Un document Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARGEN-X -1.72% 113.8 36.85% BIOPHYTIS -1.54% 1.15 -31.29% GENSIGHT BIOLOGICS -1.58% 1.492 -54.47% INNATE PHARMA -1.27% 5.825 -20.65% LYSOGENE -3.45% 1.68 8.75% NEOVACS -1.62% 0.1702 -14.78% ONXEO -1.20% 0.821 -4.70% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS -0.78% 3.8 12.65% QUANTUM GENOMICS -1.21% 4.89 -7.30% THERANEXUS -0.34% 5.8 -67.52% TRANSGENE 1.02% 2.965 7.51%

