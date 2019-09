BIOTECH TIME : Néovacs change de tête, Adocia et Lilly s'entendent, Geneuro publie... 1 30/09/2019 | 08:46 Envoyer par e-mail :

Matinée du lundi active sur pour le secteur des biotechs / medtechs avec les résultats semestriels de Geneuro et Safe Orthopaedics, les avancées cliniques de Valneva, le changement de directeur général de Néovacs et l'arrangement trouvé entre Adocia et Eli Lilly. VLA 15 sur la bonne voie. Le recrutement des patients de l'étude de phase II menée par Valneva dans la maladie de Lyme est terminé. 819 sujets ont été enrôlés, dont 573 en Europe et 246 aux Etats-Unis. Il s'agit du seul programme clinique actif dans cette indication, ce qui explique son statut "fast track" décidé par la FDA. Néovacs change de DG. La société annonce ce matin l'arrivée de Vincent Serra avec effet immédiat à la place de Miguel Sieler, qui quitte ses deux postes de directeur général et d'administrateur. Aucune indication précise n'a été fournie sur le départ. Serra a une longue expérience du secteur, chez Pierre Fabre mais aussi à la tête de sociétés de biotechnologie. Il a aussi participé à l'introduction en bourse d'Abivax. Néovacs communiquera ses résultats le 2 octobre après bourse comme prévu. Miguel Sieler était arrivé aux commandes en 2013, après avoir notamment président Bayer Pharma France de 1998 à 2008. OSE présente BICKI. Le laboratoire a communiqué sur sa plateforme BiCKI lors du congrès ICI de Paris, ce weekend. ® à l'International Cancer Immunotherapy Conference qui s'est tenue à Paris du 25 au 28 septembre. La présentation portait sur une thérapie bispécifique innovante pour lutter contre les mécanismes de résistance primaire et secondaire aux traitements par inhibiteurs de points de contrôle, explique OSE Immuno. Paix des braves. Adocia a reçu d'Eli Lilly 14,3 M$, en règlement de l'arbitrage tranché en août 2018. Les deux entreprises ont, d'un commun accord, décidé de mettre un terme à la procédure civile initiée par Eli Lilly aux Etats-Unis. Chacun supportera ses frais. Les ressources d'Adocia se chiffrent actuellement à 32 M€ en intégrant la somme précitée et le crédit impôt recherche. "Cette situation financière nous permet d'assurer le développement de nos programmes actuels dans les meilleures conditions", estime le PDG Gérard Soula. Geneuro, 1 an pour convaincre. La société est en capacité de financer ses activités jusqu'au 3e trimestre 2020 grâce aux 9,9 M€ dont la société disposait en caisses en date du 30 juin dernier. La société n'a pas dégagé de produits sur la première moitié de l'année. Elle a consommé 6,2 M€, 33% de moins que sur la même période du précédent exercice. Les fonds disponibles permettent de financer "l'ensemble des activités planifiées, y compris les discussions de partenariat et le programme préclinique dans la sclérose latérale amyotrophique", précise le communiqué diffusé ce matin. La recherche de Geneuro est résumée ci-après : Des pertes accrues. Safe Orthopaedics a amélioré ses ventes semestrielles de 23% à 2,04 M€ et creusé sa perte opérationnelle à -4 M€. La société ne disposait plus au 30 juin que de 1,1 M€ de trésorerie, mais a fait viser par l'AMF le prospectus d'une ligne de financement de 12,15 M€, qui offre de la visibilité jusqu'en 2022. Le régulateur est en cours de révision sur le document. En bref. Spineway a levé 1,3 M€ en émettant 100 millions d'actions au profit de Park Capital, à 0,01268 EUR. La dilution atteindra 24%. Noxxon a présenté des données de phase I/II avec NOX-A12 en association avec le Keytruda dans le cancer colorectal ou du pancréas métastatique à microsatellites stables lors de l'ESMO. Genomic vision et Advicenne ont publié leur document semestriel. Wells Fargo a démarré vendredi le suivi du titre coté aux Etats-Unis de la biotech belge ArgenX, sur un avis performance de marché et une valorisation de 125 USD. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABIVAX 0.00% 7.95 -32.85% ADOCIA 4.36% 11 -36.28% ADVICENNE 0.00% 10.8 13.70% ARGENX SE -1.96% 105.3 23.59% ELI LILLY AND COMPANY 0.49% 112.37 -2.89% GENEURO 0.00% 3.79 10.17% GENOMIC VISION -0.41% 0.3605 14.56% NEOVACS 4.84% 0.0932 -56.21% NOXXON PHARMA NV 1.20% 0.506 -50.98% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 0.00% 3.8 11.76% SAFE ORTHOPAEDICS -0.79% 0.05 -59.35% SPINEWAY SA -6.95% 0.0174 -91.38% VALNEVA 0.00% 0.00%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue