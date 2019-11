BIOTECH TIME : Nicox lève des fonds, Valneva veut accélérer dans le chikungunya 8 18/11/2019 | 08:48 Envoyer par e-mail :

Nicox a procédé à un placement privé totalisant 12,5 M€, qui va lui permettre de financer la première phase III de NCX470 dans le glaucome. Valneva pense pouvoir lancer une phase III avec son vaccin contre le chikungunya dès l'année prochaine. Quant à Theradiag, la société a obtenu le marquage CE pour un nouveau produit. Nicox, encore un financement dilutif. Nicox a levé 12,5 M€ via un placement privé de 3,31 millions d'actions, en vue de financer la première étude clinique de phase III avec NCX470 dans le glaucome aux Etats-Unis. Les investisseurs (institutionnels et fonds HBM, déjà présent au capital), ont eu accès à des titres à 3,77 EUR, soit une décote de 14,9% sur le cours de clôture de l'action au soir du 15 novembre (4,43 EUR). Ces titres représentent 10% des actions en circulation post-opération. Nicox estime avoir désormais le financement nécessaire "jusqu'à l'annonce des premiers résultats de la première des deux études cliniques de phase III aux Etats-Unis pour le NCX 470", soit le 3e trimestre 2021, si les hypothèses, notamment de chiffre d'affaires sur les autres produits, se confirment. Le management songe à d'autres options de financement. "Y compris des opportunités non dilutives", ce qui marquerait enfin le retour de Nicox dans un circuit de financement moins pénalisant pour des actionnaires essorés depuis des années par les levées de fonds verrouillées. VLA1553 bientôt en phase III ? Valneva estime "excellents" les résultats finaux de l'essai de phase I mené avec son vaccin contre le chikungunya (VLA1553). La société espère accélérer le développement du programme et entrer en essai pivot de phase III dès 2020, si la FDA donne son aval. Le vaccin a été bien toléré et affiche un taux de séroconversion de 100% au 14e après une seule injection, un taux qui reste à 100% après 12 mois sans déclin des titres d'anticorps neutralisants dans les groupes vaccinés. Le pipeline vaccins de Valneva (source société) Marquage CE pour Theradiag. La société a obtenu le marquage CE de son automate i-Track10 pour le monitoring des biothérapies. L'automate est fabriqué par IDS pour le compte du Français. "Toutes nos équipes techniques sont engagées pour le succès de ce projet et notre réseau de distribution au complet se prépare pour le lancement de ce produit innovant au cours du 1er semestre 2020", a indiqué le directeur général de Theradiag, Bertrand de Castelnau. En bref. Jefferies a abaissé de 2,50 à 1,50 EUR son objectif sur la biotech néerlandaise Kiadis, en restant à conserver. Le bureau d'études a aussi démarré le suivi d'une jeune pousse espagnole, Oryzon Genomics, sur un avis "achat" et un objectif de 4,80 EUR sur ce laboratoire qui dispose de deux molécules prometteuses en phase II. Advicenne va nommer David Horn Solomon président du conseil d'administration. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 0.00% 9.8 3.17% KIADIS PHARMA N.V. 9.31% 1.755 -79.02% NICOX -7.90% 4.085 -11.58% ORYZON GENOMICS S.A. -0.72% 2.74 26.56% THERADIAG 1.88% 0.978 1.05% VALNEVA SE 0.58% 2.6 -19.09%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

