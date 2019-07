BIOTECH TIME : Nicox tient son programme, Genkyotex en phase II, Valneva se finance 0 17/07/2019 | 08:42 Envoyer par e-mail :

Nicox dans les temps pour NCX 470 et NCX 4251. La société a procédé à son point d'étape trimestriel, lequel met en lumière 17,3 millions d'euros de trésorerie et équivalents au 30 juin dernier, contre 23,5 millions d'euros trois mois plus tôt. Les caisses ont été renforcées en juillet par 2 millions d'euros d'Ocumension et 3 millions de dollars d'Eyevance au titre des programmes en cours. er semestre 2020, tandis que la société discute d'accords de licence hors Etats-Unis.



OSE dans l'AJT. Les chercheurs d' BI 765063 (OSE 172), le checkpoint inhibiteur en cours de développement par le laboratoire, donné en licence à Boehringer Ingelheim . Une phase I dans les tumeurs solides a démarré en mars dernier.



Valneva sollicite la BEI . Le groupe a tiré une tranche de 10 millions d'euros sur le prêt accordé par la Banque européenne d'investissement, après avoir déjà sollicité deux tranches de 5 millions d'euros chacune en 2017. Il restera donc 5 millions d'euros sur les 25 du contrat. Valneva prévoit d’allouer les fonds reçus à l’avancée de ses programmes de R&D, dont ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme et le chikungunya.



Troisième phase II. La FDA a validé e phase II pour le principal candidat du laboratoire. 60 patients doivent être traités.

Polyphor renonce. La biotech suisse a cessé les deux essais de phase III avec l'antibiotique murepavadin par intraveineuse dans le traitement de patients atteints de pneumonie nosocomiale contractée sous ventilation . Polytech précise que cela n'a pas d'incidence sur le développement du programme en inhalation. Le groupe traité affichait une hausse de la mortalité par rapport au groupe témoin.



En bref biotech / medtech. . La biotech suisse a cessé les deux essais de phase III avec. Polytech précise que cela n'a pas d'incidence sur le développement du programme en inhalation. Le groupe traité affichait une hausse de la mortalité par rapport au groupe témoin. Theraclion signe le premier accord commercial pour son traitement des varices Sonovein au Royaume-Uni. Erytech publie les résultats de ses votes en assemblée générale. Oncodesign fait le bilan de son contrat de liquidité. EOS Imaging a publié son chiffre d'affaire semestriel. Safe Orthopaedics publie le prospectus de son financement OCEANE-BSA. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ERYTECH PHARMA -0.16% 6.42 2.88% GENKYOTEX 1.71% 4.17 -59.65% NICOX -0.20% 4.945 -1.10% ONCODESIGN 0.00% 6.7 2.45% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 1.32% 3.83 11.18% SAFE ORTHOPAEDICS 3.16% 0.098 -23.39% THERACLION 5.81% 1.03 43.88% VALNEVA -0.47% 3.2 1.42%

