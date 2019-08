BIOTECH TIME : Noxxon lève 1 M€, 401 M$ chez Cellectis, nomination chez Sensorion 2 07/08/2019 | 09:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Noxxon est parvenu à lever 1 M€ supplémentaire pour gagner un peu de visibilité. Cellectis dispose d'un gros trésor de guerre, mais ses besoins de financement sont importants. Sensorion va accueillir un nouvel administrateur chevronné. Du renfort chez Sensorion. La société muscle son conseil d'administration avec l'irlandais John Furey, ex-directeur des opérations de Spark Therapeutics et actuel directeur non-exécutif d'Adaptimmune. Sa nomination sera entérinée par le prochain conseil prévu en septembre par



401 M$ de trésorerie pour Cellectis. Au 30 juin dernier, er semestre, dont 44 M$ utilisés pour les activités opérationnelles de Cellectis et Calyxt. A ce rythme, la visibilité est assurée jusque dans le courant de l'année 2021, estime le management. Les priorités pour 2019 vont au développement d'UCART123, UCART22 et UCARTCS1, au recrutement et à la mise en place des moyens de production chez Cellectis. Côté Calyxt, la filiale va poursuivre les efforts de commercialisation de sa gamme de produits à base soja à haute teneur en acide oléique, ses efforts de R&D et son recrutement.



Noxxon lève 1 M€. Le laboratoire a vendu près de 2 millions d'actions à 0,51 EUR pièce via un placement privé à ses actionnaires historiques Kreos et NGN et à de nouveaux investisseurs, "comme des institutions et des family offices allemands". Ils ont bénéficié d'une décote de 10% sur les cours récents. La dilution pour les autres actionnaires avoisine 15%.

. La société muscle son conseil d'administration avec l'irlandais John Furey, ex-directeur des opérations de Spark Therapeutics et actuel directeur non-exécutif d'Adaptimmune. Sa nomination sera entérinée par le prochain conseil prévu en septembre par Sensorion . Au 30 juin dernier, Cellectis disposait de l'une des trésoreries les plus confortables de l'industrie biotech française, 401 M$ (en intégrant les équivalents et Calyxt). Le spécialiste des cellules CAR-T allogéniques a plusieurs fers au feu actuellement, côté R&D évidemment mais aussi côté exécution, avec la construction en cours de deux unités de production, l'une aux Etats-Unis et l'autre en France. Les réserves de la société sont à l'échelle de sa consommation de liquidités : 52 M$ au cours du 1semestre, dont 44 M$ utilisés pour les activités opérationnelles de Cellectis et Calyxt. A ce rythme, la visibilité est assurée jusque dans le courant de l'année 2021, estime le management. Les priorités pour 2019 vont au développement d'UCART123, UCART22 et UCARTCS1, au recrutement et à la mise en place des moyens de production chez Cellectis. Côté Calyxt, la filiale va poursuivre les efforts de commercialisation de sa gamme de produits à base soja à haute teneur en acide oléique, ses efforts de R&D et son recrutement.. Le laboratoire a vendu près de 2 millions d'actions à 0,51 EUR pièce via un placement privé à ses actionnaires historiques Kreos et NGN et à de nouveaux investisseurs, "comme des institutions et des family offices allemands". Ils ont bénéficié d'une décote de 10% sur les cours récents. La dilution pour les autres actionnaires avoisine 15%. Noxxon avait déjà placé des titres à 0,65 EUR en juillet en levant 0,52 M€, assez loin du montant espéré. Le management continue à chercher des financements et espère obtenir, d'ici la fin du premier semestre 2020, de nouveaux accords pour pérenniser son existence. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS -5.15% 11.2 -21.42% NOXXON PHARMA NV 4.78% 0.57 -46.67% SENSORION -3.10% 1.25 28.23%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 2 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue