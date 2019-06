BIOTECH TIME : Noxxon lève des fonds, DBV recrute, Innate publié 2 26/06/2019 | 08:34 Envoyer par e-mail :

Juste après avoir annoncé un accord potentiellement prometteur avec une grosse entreprise pharmaceutique, Noxxon surfe sur la nouvelle pour tenter de boucler son financement des 12 prochains mois. Il est aussi question ce matin de recrutements chez DBV et Pharnext, ainsi que de l'éligibilité du programme Audinnove, dont Sensorion est partenaire, à du financement public. Audinnove lauréat. Audinnove, un projet dont

. Audinnove, un projet dont Sensorion est partenaire, a été retenu dans l'appel à projets Recherche Hospitalo-Universitaire en santé du Programme d'Investissement d'Avenir de l'Etat. Audinnove "s'attaque aux surdités congénitales avec le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques". Plus précisément, il porte sur un programme de thérapie génique destiné à corriger une forme monogénique héréditaire de surdité causée par une mutation du gène codant pour l'Otoferline (DNBF9). Le financement global du projet porté par le département ORL de l'hôpital Necker atteint 9,7 millions d'euros.

Le pipeline de Sensorion (Source société - Cliquer pour agrandir) Le pipeline de Sensorion (Source société - Cliquer pour agrandir)

Noxxon lève des fonds. La société lance une augmentation de capital de 3,9 millions d'euros pour assurer la poursuite de ses développements. L'opération a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison de trois actions nouvelles pour cinq actions anciennes détenues. Le prix de souscription a été fixé à 0,65 EUR, soit une décote de 15,7% sur le cours de clôture de l'action en date du 24 juin. Les DPS seront détachés le 28 juin, et négociables du 1er au 15 juillet inclus. La période de souscription des actions nouvelles est programmée entre le 3 et le 17 juillet inclus. Si l'opération est couronnée de succès, Noxxon pourra financer "en toute indépendance" son programme pendant 12 mois. Cette annonce intervient, opportunément bien sûr, alors que la société a annoncé un accord intéressant avec une "big pharma" mystère

. La société lance une augmentation de capital de 3,9 millions d'euros pour assurer la poursuite de ses développements. L'opération a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison de trois actions nouvelles pour cinq actions anciennes détenues. Le prix de souscription a été fixé à 0,65 EUR, soit une décote de 15,7% sur le cours de clôture de l'action en date du 24 juin. Les DPS seront détachés le 28 juin, et négociables du 1au 15 juillet inclus. La période de souscription des actions nouvelles est programmée entre le 3 et le 17 juillet inclus. Si l'opération est couronnée de succès,pourra financer "en toute indépendance" son programme pendant 12 mois. Cette annonce intervient, opportunément bien sûr, alors que la société a annoncé un accord intéressant avec une "big pharma" mystère

Dilution en cas de non-participation à la levée de fonds de Noxxon (Cliquer pour agrandir) Dilution en cas de non-participation à la levée de fonds de Noxxon (Cliquer pour agrandir)

DBV embauche. La société a trouvé son nouveau directeur médical : Pharis Mohideen. Il travaillera aux côtés du directeur scientifique Hugh Sampson, qui assurait l'intérim depuis début 2019 chez ème trimestre 2019. Dernièrement, Pharis Mohideen était directeur médical de Millendo Therapeutics, après avoir officié chez Shionogi,



En bref. . La société a trouvé son nouveau directeur médical : Pharis Mohideen. Il travaillera aux côtés du directeur scientifique Hugh Sampson, qui assurait l'intérim depuis début 2019 chez DBV Technologies . Il sera notamment chargé de piloter le dépôt de la nouvelle demande de licence biologique pour Viaskin Peanut aux Etats-Unis au cours du 3trimestre 2019. Dernièrement, Pharis Mohideen était directeur médical de Millendo Therapeutics, après avoir officié chez Shionogi, Novartis et BMS. Pharnext recrute Peter Collum comme directeur financier et directeur business développement. The Lancet Oncology publie les résultats de l’essai clinique de phase I avec l'IPH4102 d' Innate Pharma dans le traitement du LTC avancé. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DBV TECHNOLOGIES 1.65% 14.81 37.32% INNATE PHARMA 2.50% 5.75 -24.55% NOVARTIS -1.64% 89.37 22.36% PHARNEXT 6.45% 11.65 3.33% SENSORION 4.67% 1.478 40.36%

