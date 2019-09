BIOTECH TIME : OSE Immuno, Theradiag, Lysogène, Pixium, Nanobiotix

visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2020. "Nous poursuivons activement nos avancées cliniques avec Tedopi, en phase III dans le cancer du poumon avancé après échec des checkpoints inhibiteurs, et en phase II en combinaison avec Opdivo dans le cancer du pancréas, et nous explorons des nouvelles opportunités pour FR104, prêt à entrer en phase 2 dans les maladies auto-immunes ou dans la transplantation", a expliqué le directeur général Alexis Peyroles. Le surcroît de financement provient de Boehringer Ingelheim et Servier, respectivement sur BI 765063 et OSE-127.

. Les dernières publications de résultats du secteur sont attendues d'ici la fin du mois, avec notamment Innate (13/09), Genoway (16/09), Erytech (17/09), Transgène (18/09), Mithra (19/09) et Abivax (19/09), selon les données FactSet.

. Les partenariats signés par OSE Immunotherapeutics lui permettent de boucler le 1semestre 2019 avec 26,5 M€ de trésorerie, ce qui devrait lui garantir une Theradiag publiera ses résultats semestriels le 24 septembre et fournit un calendrier des événements auxquels il participera d'ici la fin de l'année Pixium Vision communique aussi sur son calendrier de manifestations Nanobiotix a publié son document semestriel. EOS Imaging a installé l'un de ses systèmes au Cantor Spine Institute, une clinique privée orthopédique de Floride. Lysogène a dressé le bilan de ses avancées cliniques au 1er semestre