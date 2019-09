BIOTECH TIME : Poxel, Celyad, Nicox, Transgène... 2 17/09/2019 | 08:53 Envoyer par e-mail :

Pas mal de nouvelles ce matin chez les sociétés de l'univers biotech/medtech. Celyad a levé des fonds, Transgène, Poxel et Theranexus avancent leurs études cliniques, Nicox et Theraclion publient leurs semestriels. Valbiotis et Sensorion publient des données. Sensorion en Louisiane. Sensorion a présenté deux posters lors du congrès annuel de l'Académie Américaine d'Otorhinolaryngologie et de la Fondation Chirurgicale Tête et Cou (AAO-HNSF) qui se tient à la Nouvelle Orléans aux Etats-Unis du 15 au 18 septembre 2019. Le juste prix. Celyad a placé 2 millions d'actions auprès d'investisseurs à 9,08 EUR pièce en moyenne (vs. Un cours de clôture de 9,20 EUR hier). L'opération, annoncée hier, a pris la forme de l'émission de 1,675 millions d'ADS destinés aux investisseurs anglo-saxons principalement, le solde étant écoulé par placement privé en Europe. Le montant brut représente quelque 18,2 M€. Les souscripteurs disposent d'une option d'achat de 30 jours sur 300 000 actions additionnelles. La perte se réduit chez Theraclion. La société a réduit sa perte d'exploitation de moitié à -2,22 M€ au 1er semestre, pour des produits d'exploitation de 1,31 M€ (+52%). Theraclion disposait de 3,1 M€ de trésorerie au 30 juin et d'un dispositif de financement pouvant aller jusqu'à 11,8 M€, qui lui donne de la visibilité sur 12 mois. Les revenus devraient progresser entre 30 et 50% sur l'année entière. Recrutement terminé. Theranexus a inclus le dernier sujet sain dans l'étude de phase 1b avec THN201, qui compare le candidat au traitement de référence des troubles neurocognitifs dans la maladie d'Alzheimer. La date prévisionnelle de complétude est prévue pour la fin de l'année. 152 sujets sont traités dans 10 centres européens. Nicox, enfin la dernière ligne droite ? Au terme du 1er semestre, les revenus ont atteint 5,6 M€ et la perte nette 0,8 M€. La trésorerie ressortait à 17,3 M€, tandis que Nicox affichait 7,4 M€ de dette financière souscrite auprès de Kreos Capital (emprunt obligataire). Le management peut tirer 7 ou 12 M€ additionnels le 1er novembre, en formulant une demande avant le 10 octobre. Les résultats de la phase II avec NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire seront connus au début du 4e trimestre, et ceux de la phase II avec NCX 4251 dans la blépharite dans le courant du 4e trimestre (en décembre, a priori). Poxel avance dans la NASH. La société annonce ce matin une phase Ib à doses multiples et croissantes avec PXL065 dans la NASH. Les premiers résultats (destinés à déterminer la dose optimale pour la phase suivante) sont attendus dès la fin de l'année. Les résultats de la phase Ia seront présentés en congrès en novembre (8 au 12 à Boston). Poxel rencontrera la FDA au début du 4e trimestre pour discuter de la suite du programme. Transgène voit double. Le laboratoire va pouvoir démarrer deux études de phase I avec TG4050 chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou HPV-négatif et chez des patientes affectées par un cancer de l'ovaire. TG4050 est une immunothérapie individualisée créée sur la plateforme myvac de Transgène. En préclinique. Valbiotis a présenté les résultats d'une étude préclinique qui "confirme les effets majeurs de la substance active TOTUM-63 sur le poids et le métabolisme du glucose". Ils sont détaillés à Barcelone lors de l'EASD, du 16 au 20 septembre. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELYAD SA 1.41% 9.33 -44.54% NICOX -2.86% 5.09 4.59% POXEL -1.59% 8.05 60.71% SENSORION -1.12% 1.06 6.56% THERACLION 0.00% 0.86 28.36% THERANEXUS 0.00% 3.12 -82.59% TRANSGENE 0.44% 1.808 -32.38% VALBIOTIS -2.07% 2.84 -11.04%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

