BIOTECH TIME : Sensorion échoue avec SENS-111, feu vert pour Carmat, Stentys repousse son AG 1 02/12/2019 | 08:25

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Sensorion va cesser le développement de SENS-111 après un échec en phase IIb dans l'AUV. Carmat va reprendre ses implantations au Kazakhstan et compte toujours sur un marquage CE de son coeur artificiel en 2020. Stentys a reçu une nouvelle manifestation d'intérêt à la veille d'une AG de dissolution. Poxel perd son directeur médical. Sensorion arrête SEN-111. Le verdict de la phase IIb est tombé : le SENS-111 n'a pas atteint l'objectif de l'étude dans la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV). Le critère d'évaluation principale portait sur l’intensité du vertige mesurée par la surface sous la courbe de l’échelle visuelle analogique. Le management veut toujours devenir un "leader dans les maladies liées à la perte d’audition". "Nous allons maintenant nous concentrer sur le développement de notre pipeline en orientant nos investissements vers le programme SENS-401, actuellement en phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) et vers les deux programmes précliniques de thérapie génique menés en collaboration avec l'Institut Pasteur", a indiqué la directrice générale de Sensorion, Nawal Ouzren. Carmat, feu vert au Kazakhstan. La société a reçu le feu vert pour la reprise de son étude PIVOT au Kazakhstan, au National Research Center for Cardiac Surgery de Nur-Sultan (anciennement Astana). La reprise des essais avec le cœur artificiel avait déjà été autorisée en République Tchèque et au Danemark. Carmat prévoit de finaliser le recrutement de la deuxième cohorte de patients de l'étude afin d'obtenir le marquage CE l'année prochaine. Poxel sans directeur médical. Le laboratoire accueille Quentin Durand, avocat, ex-juriste à l'AMF, comme directeur juridique mais perd son directeur médical, Christophe Arbet-Engels. Ce dernier ne semble pas devoir être remplacé à ce stade. En tout cas, rien n'a été précisé en ce sens dans le communiqué de la société. Le directeur général de Poxel, Thomas Kuhn, a salué son directeur médical sortant "pour sa précieuse contribution à Poxel". En bref. Advicenne a mis en ligne les documents préparatoires à l'assemblée générale du 20 décembre. Medincell publiera son rapport semestriel le 3 décembre. Stentys a encore ajourné son assemblée générale, décalée du 29 novembre au 18 décembre pour étudier une offre tierce non-engageante et au financement douteux, différente de celle d'EHGOS. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 1.03% 9.8 2.12% CARMAT 0.51% 19.68 -16.68% MEDINCELL 0.27% 7.36 10.38% POXEL 3.62% 7.39 41.26% SENSORION -39.77% 0.614 3.98% STENTYS -2.95% 0.46 5.99%

