BIOTECH TIME : Transgène en phase I/II avec TG6002, un SAB pour Lysogène

Les publications de trésorerie et de ventes trimestrielles se poursuivent dans le secteur des biotechs / medtechs, avant un calendrier encore plus étoffé la semaine prochaine. Le point le plus marquant du jour est le lancement d'une étude clinique par Transgène avec son virus oncolytique TG6002. TG6002 bientôt testé. L'autorité de santé britannique a autorisé ème trimestre.



Point trésorerie pour Cerenis. Le laboratoire, qui sera bientôt rebaptisé Abionyx Pharma après le vote en ce sens des actionnaires le 21 juin, disposait de 9,6 millions d'euros de trésorerie au 30 juin dernier, a fait savoir



Un SAB pour Lysogene. La société a créé un conseil scientifique consultatif (ou "SAB" pour "Scientific Advisory Board" composé de spécialistes des thérapies géniques. . L'autorité de santé britannique a autorisé Transgene à démarrer un essai clinique de phase I/IIa avec TG6002 administré par voie intra-artérielle hépatique chez des patients atteints d’un cancer colorectal avec des métastases au foie non opérables. Ce virus oncolytique vise à détruire les cellules cancéreuses tout en produisant localement une chimiothérapie directement dans la tumeur. L'étude, qui vise 75 patients à terme, débutera au 4trimestre.. Le laboratoire, qui sera bientôt rebaptisé Abionyx Pharma après le vote en ce sens des actionnaires le 21 juin, disposait de 9,6 millions d'euros de trésorerie au 30 juin dernier, a fait savoir Cerenis dans son point trimestriel ce matin.. La société a créé un conseil scientifique consultatif (ou "SAB" pour "Scientific Advisory Board" composé de spécialistes des thérapies géniques. Lysogène a retenu Nathalie Cartier-Lacave (INSERM), Ronald G. Crystal (Weill Cornell Medicine), Steven Gray (UT Southwestern Medical Center) et Chester Whitley (University of Minnesota Medical School).

En bref biotech / medtech. murepavadin , en ramenant de 23 à 9,40 CHF son objectif. Onxeo a publié le second numéro de sa "Lettre AsiDNA". Theradiag a publié ses comptes. Novacyt a vendu son laboratoire clinique pour 0,4 M£. UBS a réduit d'achat à neutre sa recommandation sur la biotech suisse Polyphor après l'abandon du, en ramenant de 23 à 9,40 CHF son objectif. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CERENIS THERAPEUTICS HOLDING -0.15% 0.325 -33.57% LYSOGENE 0.00% 1.98 23.75% NOVACYT -5.36% 0.0813 -77.86% ONXEO 1.22% 0.749 -15.14% POLYPHOR AG -8.75% 7.3 -59.08% THERADIAG 0.45% 1.11 16.32% TRANSGENE 0.64% 2.36 -11.90%

