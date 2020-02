BIOTECH TIME : Valbiotis convainc Nestlé, Carmat franchit l'Atlantique, Mithra séduit Berenberg 1 06/02/2020 | 08:23 Envoyer par e-mail :

Valbiotis a convaincu Nestlé de l'accompagner dans le développement de son traitement végétal de prévention du diabète. Carmat franchit une étape réglementaire importante pour s'ouvrir le marché américain. Il est aussi question ce matin d'une analyse sur Mithra, des résultats d'Idorsia et d'une phase IIb réussie pour Sanofi. Valbiotis signe avec Nestlé. Le laboratoire a conclu un partenariat avec Nestlé Health Science pour le développement et la commercialisation de TOTUM-63, sa combinaison de cinq extraits végétaux destinée à lutter contre le risque de développement du diabète de type 2 chez les prédiabétiques. En échange des droits exclusifs en mondiaux acquis par NHS, Valbiotis recevra 5 MCHF de paiement initial et des paiements d'étapes pouvant totaliser 66 MCHF. Des royalties progressives sur les ventes sont aussi au programme. La société devrait aussi bénéficier de contrats additionnels pour la fourniture de TOTUM-63. "La commercialisation de TOTUM-63 pourrait avoir lieu avant l'obtention des allégations de santé", indique l'entreprise. Seul bémol dans cette affaire, le gain de 22,45% affiché par le titre lundi, avant sa suspension le temps de procéder à l'annonce, qui laisse penser à une fuite. Le portefeuille de développement de Valbiotis Carmat avance aux USA. L'agence américaine du médicament a approuvé le lancement de l'étude clinique de faisabilité du cœur artificiel de Carmat. Le protocole prévoit 10 sujets éligibles à la transplantation au sein d'un réseau de 7 centres cliniques. Le critère principal est la survie du patient à 180 jours ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation. L'objectif est de lancer le recrutement des patients au 4e trimestre 2020, si possible avec le soutien financier des Centers for Medicare & Medicaid Services, en cours de négociation. Mithra, première. Berenberg a entamé le suivi de la biotech belge Mithra Pharmaceuticals à l'achat avec un objectif de 40 EUR ce matin. "Mithra est une société biopharmaceutique belge en phase précoce qui développe des générique complexes et des marques innovantes sur le marché en plein essor de la santé féminine", résume l'analyste Béatrice Allen. Le candidat phare du laboratoire, E4, est un œstrogène natif à l'origine de trois produits en phase avancée, Estelle (contraceptif oral), PeriNesta (traitement oral pour la périménopause) et Donesta (traitement hormonal de nouvelle génération). Trois blockbusters potentiels, estime l'analyste, qui estime que dans les cours actuels, les investisseurs ne paient qu'un des trois actifs, ce qui signifie que les deux autres et le portefeuille de génériques complexes sont valorisés à 0. En bref. L'essai de phase IIb de Sanofi avec l'inhibiteur BTK à pénétration cérébrale SAR442168 (licence Principia Biopharma) a atteint son critère d'évaluation principal dans le traitement de la sclérose en plaques rémittente-récurrente. Idorsia a "limité" ses pertes opérationnelles à 482 MCHF en 2019, dans les proportions prévues, tout en prévenant qu'il lui faudra encore trouver des ressources extérieures, en dépit d'une trésorerie de 739 MCHF, avant d'atteindre la rentabilité. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARMAT 9.60% 21.35 1.04% IDORSIA LTD 2.00% 33.84 10.49% MITHRA PHARMACEUTICALS S.A. 13.07% 26.42 -10.28% NESTLÉ S.A. 0.31% 109.42 4.03% PRINCIPIA BIOPHARMA INC. 1.02% 60.44 10.33% SANOFI 1.83% 91.58 0.35% VALBIOTIS 22.45% 3.6 60.71%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2020

