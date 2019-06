BIOTECH TIME : ça avance chez Sensorion et Theranexus, Valneva quitte Vienne, un nouveau suivi pour Argen-X 1 28/06/2019 | 08:41 Envoyer par e-mail :

. Organisée hier à Paris, l'assemblée générale annuelle de Valneva a approuvé toutes les résolutions portées par le directoire. Elle a notamment entériné le retrait des actions de la bourse de Vienne. L'entreprise, fortement implantée en Autriche, y était cotée depuis 2013.. Le bureau d'études américain Baird a démarré le suivi d' Argen-X à l'achat en visant 170 USD (vs. 74,29 USD actuellement). L'analyste estime que le portefeuille est solide grâce à la plateforme innovante du laboratoire et que ses perspectives sont intéressantes avec une actualité riche lors des deux années à venir.

Sensorion progresse en Europe. L'Agence européenne du médicament a validé le plan d'investigation pédiatrique de SENS-401 (Arazasetron) dans les pertes auditives sévères aiguës (SSNHL) et la prévention de l'ototoxicité induite par le cisplatine (CIO) chez les enfants.



Theranexus lorgne BBDF101. La société a signé avec "Beyond Batten Disease Foundation" un accord de principe pour le développement et la commercialisation du candidat médicament BBDF 101 dans la maladie de Batten. Les partenaires porteront ensemble le développement clinique aux États-Unis.



Transfert en vue. Le management de

Sensorion travaille sur un protocole d'étude clinique de phase II (Le traitement a le statut de médicament orphelin dans la SSNHL depuis 2016). Theranexus a six mois pour signer un accord définitif. Cette maladie génétique du système nerveux est rare et mortelle et n'a aucun traitement. "Tout comme les différents candidats-médicaments développés par Theranexus, BBDF 101 est une combinaison propriétaire de médicaments s'appuyant sur un effet synergistique entre deux composés déjà enregistrés", indique le Français. BBDF a enclenché la procédure pour mener à un essai clinique auprès de la FDA. Le management de Safe Orthopaedics va mettre en œuvre l'autorisation accordée par l'assemblée générale pour transférer la cotation d'Euronext vers Euronext Growth, un marché aux obligations plus légères, par conséquent mieux adapté à une petite structure. Les principales conséquences de l'opération, pour les actionnaires, sont détaillées ici.

