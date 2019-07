BIOTECH TIME : des OC pour ASIT, Stentys proche de la fin 1 23/07/2019 | 08:55 Envoyer par e-mail :

Un point biotech un peu fourre-tout ce matin, avec des medtechs et même des majors pharmaceutiques. Il est question de financement avec ASIT et de dissolution de société avec Stentys. Sanofi veut passer le Tamiflu de Roche en OTC aux Etats-Unis. La publication d'Ipsen approche. Celle d'Idorsia a eu lieu ce matin. ASIT Biotech se finance par OC. La société a procédé au placement privé de 9,225 M€ d'obligations convertibles, qui seront divisées en deux catégories. La première OC, totalisant 5,025 M€, sera libérée à l'émission afin de couvrir les besoins de trésorerie jusqu'à la fin 2019 (avec une prime de conversion de 15% et à un prix de 1,2680 EUR par action). La seconde OC (4,2 M€) sera libérée "au moment de la publication des résultats satisfaisants de l'étude de phase III en cours". La prime de conversion sera de 25% et le prix de conversion sera équivalent au prix d'émission des actions ordinaires nouvelles d'ASIT Biotech émises dans le cadre de l'augmentation de capital devant être réalisée en 2020. Une clause de lock-up de 6 mois sera imposée pour les actions nouvelles.

Le portefeuille d'ASIT (Cliquer pour agrandir) Le portefeuille d'ASIT (Cliquer pour agrandir)

Clap de fin pour Stentys. La probable disparition d'une société est toujours une mauvaise nouvelle. Le spécialiste des stents



Vaccin antigrippal en vente libre ? Genentech, la filiale de Roche.



Theraclion fait le point. En marge de la publication des revenus semestriels, le management de Theraclion a estimé qu'il sera capable de dégager un trimestre équilibré "d'ici trois ans", sur la base des hypothèses actuelles de croissance. Il faudra toutefois trouver du financement car la société, qui disposait de 3,1 M€ de trésorerie fin juin dernier, n'a de la visibilité que jusqu'à la fin de l'année. Pour améliorer sa situation, Theraclion avait signé un accord dilutif de financement pouvant atteindre 11,8 millions d'euros.



Clap de fin pour Stentys. La probable disparition d'une société est toujours une mauvaise nouvelle. Le spécialiste des stents Stentys a échoué à trouver un partenaire et propose la dissolution de la société, sans boni de liquidation pour les actionnaires car le management estime que la trésorerie de 8,1 millions d'euros servira à combler le passif. La société va demander la nomination d'un commissaire ad hoc en vue d'une prochaine AGE (prévue en septembre ou en octobre). Les comptes au 30 juin 2019 en valeur liquidative seront publiés au plus tard le 31 octobre 2019. La cotation sera suspendue à compter de ce jour. Stentys explique avoir été étranglée par la hausse des coûts de production chez les sous-traitants à l'heure où les prix de vente de ses produits baissaient. Son offre n'était plus compétitive et la société a manqué de temps pour y remédier. Vaccin antigrippal en vente libre ? Sanofi a signé un accord avec Roche en vue d'obtenir les droits exclusifs de Tamiflu pour la prévention et le traitement de la grippe, sur le marché américain de l'automédication. C'est le Français qui sera chargé des négociations avec l'agence américaine du médicament pour passer le traitement en OTC. Roche continuera de commercialiser Tamiflu ailleurs dans le monde mais Sanofi conservera le droit d'engager les premières négociations en vue d'obtenir sa conversion en produit d'automédication dans un certain nombre d'autres pays. Aucune modalité financière n'a été communiquée. Le Tamiflu est actuellement commercialisé aux Etats-Unis par Genentech, la filiale de Roche. Theraclion fait le point. En marge de la publication des revenus semestriels, le management de Theraclion a estimé qu'il sera capable de dégager un trimestre équilibré "d'ici trois ans", sur la base des hypothèses actuelles de croissance. Il faudra toutefois trouver du financement car la société, qui disposait de 3,1 M€ de trésorerie fin juin dernier, n'a de la visibilité que jusqu'à la fin de l'année. Pour améliorer sa situation, Theraclion avait signé un accord dilutif de financement pouvant atteindre 11,8 millions d'euros. En bref biotech / medtech. Jefferies reste à conserver avec un objectif de 18 CHF sur Idorsia après les semestriels de la biotech suisse. Noxxon et Genomic Vision ont publié le bilan semestriel de leurs contrats de liquidité. Midcap Partners Louis Capital Markets reste acheteur avec un objectif de 135 EUR sur Ipsen en amont des résultats semestriels prévus jeudi. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH 0.00% 0.00% GENOMIC VISION -4.90% 0.0951 -68.35% IDORSIA LTD -1.11% 23.34 45.01% IPSEN -0.43% 115 2.08% NOXXON PHARMA NV 1.86% 0.548 -47.25% ROCHE HOLDING LTD. -0.06% 264.55 8.73% SANOFI 0.96% 76 0.19% STENTYS -2.95% 0.46 5.99%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

