BIOTECH TIME : des fonds additionnels pour AB Science et DBV Technologies

Des fonds et une téléconférence pour AB Science. La société a récupéré 12,3 M€ de ressources via un triple levier : un placement privé, l'exercice de BSA et un montage permettant de mobiliser l'équivalent du CIR 2019 de façon anticipée. Le placement privé a été réalisé à 7,44 EUR pièce auprès d'un investisseur inconnu mais qui a accepté de signer une convention de vote d'une durée de 10 ans avec Alain Moussy. Le produit net ressortira à 12 M€ environ. AB Science a également annoncé qu'il tiendra une conférence sur masitinib dans les formes progressives de sclérose en plaques le 6 mars à 17h30 (heure européenne).

Surallocation partielle pour DBV Technologies. Le laboratoire spécialisé dans les allergies a fait savoir qu'une partie de l'option de surallocation a été exercée dans le cadre de sa levée de fonds aux Etats-Unis. Cela a entraîné la souscription de 338.687 actions ordinaires supplémentaires (soit 677.374 ADS) à 10,25 USD par ADS. Au final, l'offre globale s’élève à 7.838.687 actions ordinaires, dont 4.874.268 actions ordinaires sous la forme de 9.748.536 ADS, portant le montant total brut attendu de l'opération à environ 160,7 M$ (ou 146,1 M€). Les fonds vont permettre à DBV Technologies de préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, s'il est autorisé à la commercialisation par la FDA. Notons qu'il faut 2 ADS pour 1 action DBV, si bien que le prix de souscription correspond à 18,63 EUR (vs. Un cours de 17,33 EUR avant l'ouverture).

RDV le 13 mars. Nanobiotix a publié son chiffre d'affaires 2019, insignifiant compte tenu du degré de maturité de la société. La trésorerie ressortait à 35,05 M€ fin 2019, sans compter 3,25 M€ de CIR 2018 qui n'a été perçu qu'en février 2020. Les résultats détaillés sont attendus le 13 mars prochain.