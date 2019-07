BIOTECH TIME : des sous et du retard pour Nicox, Poxel avance, Cellectis innove 2 09/07/2019 | 08:38 Envoyer par e-mail :

Néovacs subventionné. Le laboratoire a reçu un premier versement, dont le montant n'a pas été précisé, sur la subvention de 702 000 EUR accordée par l'Agence Nationale de la Recherche au programme préclinique AllergyVacs, conduit avec l'Inserm et l'Institut Pasteur. La subvention doit être partagée entre les trois acteurs. Néovacs est en cours de soumission des résultats de cette étude préclinique "dans une revue scientifique de renom". Nicox a reçu un paiement d'étape de 3 millions de dollars d'Eyevance Pharmaceuticals après le franchissement de jalons règlementaires et de fabrication en vue du lancement de Zerviate aux Etats-Unis. Désormais, c'est Eyevance qui porte toutes les responsabilités de fabrication et règlementaires sur le traitement. Le Français en profite pour annoncer que l'Américain ne lancera le produit qu'au cours du premier semestre 2020 et non plus au cours de l'été 2019. Nicox pourrait recevoir jusqu'à 37,5 millions de dollars de paiements d'étapes liés à la réalisation d'objectifs de vente prédéfinis, dont 30 millions de dollars subordonnés à des ventes annuelles de 100 millions de dollars et au-delà. Nicox recevra également des redevances échelonnées de 8% à 15% sur les futures ventes annuelles aux Etats-Unis. Biophytis se lance sur le Nasdaq avec une offre d'ADS, qui sera couplée avec un placement en Europe. Le prix de souscription sera de 7 à 9 USD (1 ADS pour 10 actions) ou 0,62 à 0,80 EUR l'action (19% de décote sur le cours de 0,88 EUR en clôture hier). Sur la base du prix médian, la levée de fonds pourrait atteindre 9,36 millions d'euros. Poxel et Metavant Sciences ont obtenu de premiers résultats positifs d'un essai clinique de PK/PD sur l'Imeglimine chez des patients diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale chronique aux stades 3b/4. "L'Imeglimine a atteint l'objectif principal de cette étude et a démontré une bonne tolérance pour cette population spécifique de patients", indique Poxel , qui estime qu'il s'agit d'une étape clef dans la préparation d'un programme de phase III aux États-Unis et en Europe. Theranexus essuie les plâtres des publications de trésorerie du secteur à l'issue du 1er semestre. La société disposait de 10,23 millions d'euros au 30 juin contre 12,44 millions d'euros au 31 décembre dernier. Il faut y ajouter le Crédit Impôt Recherche 2018 (1,7 million d'euros) et les premiers versements à percevoir dans le cadre du projet Neurolead. Un CAR réversible. SWIFF-CAR. Une étude est parue dans BMC Biotechnology sur SWIFF-CAR, une nouvelle architecture du récepteur antigénique chimérique (CAR) signée Cellectis , qui intègre un système d'activation et de désactivation qui permet un contrôle rigoureux de la présence du CAR en surface et des fonctions cytolytiques subséquentes par l'usage d'une petite molécule chimique. Ce contrôle réversible "représente une approche prometteuse pour atténuer davantage les potentielles toxicités associées à l'administration clinique de cellules CAR-T et pour améliorer le processus de production des cellules CAR-T avec des antigènes cibles spécifiques", commente Cellectis, qui se fait l'écho de la publication. AB Science a publié le résumé de la conférence web du 8 juillet 2019 sur le plan de développement clinique de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë. Research Partners a entamé le suivi d' Idorsia à la vente en visant 16 CHF.

