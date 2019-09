BIOTECH TIME : fast track pour Inventiva, promotions chez Genfit, Oncodesign confirme 7 27/09/2019 | 08:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Theranexus, Biocorp et Oncodesign ont publié leurs résultats. Inventiva bénéficie d'un coup de pouce de la FDA pour le développement de lanifibranor. Genfit structure ses équipes aux Etats-Unis. Nicox confirme le calendrier de NCX 4251. Fast track pour lanifibranor. Inventiva bénéficie désormais du statut "fast track" de la FDA pour lanifibranor dans la NASH. Ce label permet d'obtenir davantage de créneaux d'échanges avec l'agence américaine du médicament et de procédures plus rapides dans le cadre du processus clinique. Le laboratoire doit présenter les résultats de son étude de phase IIb NATIVE au cours du 1er semestre 2020. Nicox pousse NCX 4251. La société a achevé le recrutement de la phase II conduite avec NCX 4251 dans la blépharite, dont les premiers résultats sont attendus dès le 4e trimestre 2019. Le principal objectif est de déterminer la dose optimale avant de lancer une phase IIb. Nicox pense que le marché des épisodes aigus de blépharite, une pathologie qui n'a pas de traitement spécifiquement approuvé, pourrait atteindre 700 M$ aux Etats-Unis actuellement, et 1 Md$ d'ici 2024. Le pipeline de Nicox (Source société) Point d'étape. Theranexus confirme dans le communiqué sur ses résultats semestriels qu'il doit présenter des données de phase I sur son candidat dans la maladie d'Alzheimer THN201 à la fin de l'année, puis des résultats de phase II avec THN102 dans la maladie de Parkinson au cours du 1er trimestre 2020. La trésorerie au 30 juin ressortait à 10,23 M€, sans intégrer la levée de fonds de juillet (2,245 M€) et l'encours de CIR à recevoir (1,72 M€). Le niveau de trésorerie au 30 septembre sera présenté le 15 octobre. Genfit se structure. Dean Hum va prendre la présidence de la filiale américaine Genfit Corp, tandis que Suneil Hosmane a été nommé directeur diagnostic monde. Dean Hum est de longue date le directeur scientifique du laboratoire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il déménagera aux Etats-Unis pour travailler depuis les bureaux de Cambridge dans le Massachussetts. Suneil Hosmane y officiera également après sa promotion, qui lui permet aussi d'accéder au comité exécutif. Sanofi dope Biocorp. La medtech a vu son chiffre d'affaires progresser de 167% pour atteindre 5,25 M€ au 1er semestre, ce qui permet aux résultats d'exploitation de passer dans le vert à hauteur de 1,2 M€ et au bénéfice net d'atteindre 1,24 M€, à comparer à une perte de -2,71 M€ un an avant. La trésorerie de la société se limitait à 0,33 M€ au 30 septembre, mais l'encaissement de 4,8 M€ de créances clients en juillet a renforcé les réserves. Biocorp a bénéficié d'un bel accord avec Sanofi qui a changé la donne, puisqu'il apporte 4 M€ sur les 5,25 M€ du 1er semestre. Le groupe poursuit sa politique d'innovation en parallèle de l'industrialisation de ses produits. Oncodesign confirme. La société a dégagé un résultat d'exploitation positif de 0,51 M€ grâce à l'accroissement de ses revenus au 1er semestre (14,10 M€ de chiffre d'affaires et 6 M€ d'autres revenus). La trésorerie ressortait à 13,3 M€ au 30 juin, contre 9,76 M€ un an avant. Oncodesign confirme viser l'année prochaine 40 M€ de revenus et un résultat d'exploitation positif. En bref. Lysogène nomme Carole Deffez administratrice indépendante. Eurofins-Cerep a publié ses comptes semestriels. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIOCORP 1.49% 13.6 84.07% EUROFINS-CEREP 0.00% 6300 -5.97% GENFIT -0.95% 14.67 -14.64% INVENTIVA 5.77% 2.2 -62.99% LYSOGENE -1.08% 1.84 16.25% NICOX 0.00% 5.09 1.60% ONCODESIGN -10.86% 7.22 23.85% SANOFI -0.52% 84.85 12.68% THERANEXUS 0.00% 2.94 -83.59%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 7 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue