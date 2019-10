BIOTECH TIME : résultats pour Genfit, Valneva et Sensorion, levée de fonds pour Valbiotis 0 31/10/2019 | 08:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Saison des trimestriels oblige, plusieurs entreprises ont fait le point sur leur situation financière depuis hier soir, notamment Genfit et Valneva. Valbiotis a bouclé une levée de fonds souscrite en partie par des investisseurs connus. Il est aussi question de Biosynex, Sensorion, Ipsen, GeNeuro et Visiomed. Genfit fait le bilan. Avec 303 M€ de trésorerie au 30 septembre dernier, Genfit reste l'une des biotechs françaises les mieux dotées. Les réserves se sont accrues par rapport au 2e trimestre grâce à la licence accordée à Terns sur Elafibranor pour la Chine "élargie". Genfit attend dans les mois qui viennent d'importantes échéances. La société a, par ailleurs, prévu plusieurs publications lors de The Liver Meeting, la conférence annuelle de l'AASLD, prévue à Boston du 8 au 12 novembre. Valbiotis lève des fonds. Le laboratoire a sécurisé son financement jusqu'à la mi-2021 en levant 7,2 M€ via une augmentation de capital (6,2 M€ nets). Les investisseurs qui s'étaient engagés à souscrire à hauteur de 75% (Vatel Capital, Friedland Gestion, Stand Up Group, Bardhum et Cély Finance) ont été mis à contribution à hauteur de 72,5%. Valbiotis se donne ainsi du temps pour trouver un partenariat industriel pour Valedia. Résultats en vue pour Sensorion. En marge de la publication de ses résultats semestriels ce matin, Sensorion a rappelé que les résultats de la phase II sur l'efficacité du SENS-111 dans la vestibulopathie unilatérale aigüe seront publié avant la fin de l'année, comme les résultats intermédiaires d'innocuité de la phase II avec SENS-401 dans la perte brusque d'audition (SSNHL). Pour les résultats finaux, il faudra patienter jusqu'à la fin du 1er semestre 2020. La société rappelle aussi qu'elle a lancé deux programmes de thérapie génique préclinique ciblant le syndrome de Usher de type 1 et le déficit en Otoferline en collaboration avec l'Institut Pasteur. Valneva ajuste ses prévisions. Le spécialiste des vaccins a annoncé ce matin en marge de ses résultats trimestriels un relèvement de son objectif de chiffre d'affaires produits 2019 dans la fourchette 125 à 130 M€ (vs. 115 à 125 M€), pour une Ebitda confirmé entre 5 et 10 M€ (et entre 15 et 20 M€ hors fin de l'accord avec GSK). L'objectif global de ventes, 125 à 130 M€, est inchangé. Sur neuf mois, la société accuse une perte nette de 2,4 M€, mais elle aurait été bénéficiaire de 8,3 M€ hors fin des accords GSK, précise Valneva. Des bénéfices pour Biosynex. L'entreprise centrée sur les tests de diagnostic a amélioré ses revenus semestriels à 17,5 M€, son résultat d'exploitation (0,7 M€) et son bénéfice net (0,6 M€). La trésorerie ressortait à 0,5 M€ fin juin dernier. Le management fait état de perspectives favorables mais sans les chiffrer. Biosynex prépare le lancement national de son test angine à partir du 1er janvier en pharmacie. En bref. GeNeuro participe à la 3e conférence annuelle HERVs & Disease, les 5 et 6 novembre à Lyon. Ipsen va présenter deux séries de données lors de la conférence Europe 2019 de l'International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), du 2 au 6 novembre 2019 à Copenhague. La medtech Visiomed lance une nouvelle stratégie, qui passe notamment par la cession de sa santé familiale et de sa dermocosmétique. Intéressés par les biotechnologies ? Consultez notre guide sectoriel exclusif, qui vient de paraître. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIOSYNEX SA -5.73% 2.63 5.20% GENEURO 0.00% 3.63 5.52% GENFIT -1.88% 13.05 -23.34% IPSEN -0.48% 92.75 -17.41% SENSORION -1.01% 0.982 -1.39% VALBIOTIS 0.00% 2.34 -27.57% VALNEVA SE 5.45% 2.795 -16.09% VISIOMED GROUP 3.91% 0.0133 -85.01%

