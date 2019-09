BIOTECH TIME : semestriels d'Innate, Carmat en Amérique, Noxxon recrute 1 13/09/2019 | 08:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pour terminer la semaine, les résultats et le rapport semestriel d'Innate Pharma ont été mis en ligne. Le président d'Abionyx démissionne. Carmat va lancer des essais aux Etats-Unis. Noxxon lance le recrutement d'une phase I/II. Aurevoir président. Richard Pasternak a démissionné de ses postes d'administrateur et de président du conseil d'Abionyx (ex-Cerenis), remplacé par Emmanuel Huynh. Cyrille Tupin a été confirmé comme directeur général. Noxxon recrute. La société a lancé le recrutement de patients atteints d'un cancer du cerveau pour mener à bien un essai clinique de phase I/II, associant le NOX-A12 à la radiothérapie. Noxxon veut observer si son candidat est capable d'inhiber l'afflux de "cellules réparatrices" depuis la moelle osseuse vers la tumeur, une conséquence indésirable de la radiothérapie. L'essai sera conduit dans trois hôpitaux allemands. L'objectif principal est l'innocuité et la tolérance du traitement, les critères secondaires tournant autour des premiers éléments d'efficacité. Innate fait le point. Le laboratoire marseillais a publié ses comptes semestriels au 30 juin, date à laquelle il était à la tête de 200,3 M€ de trésorerie et équivalents. Innate a plusieurs fers au feu, notamment la combinaison entre monalizumab et cetuximab dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique ayant déjà reçu un traitement d’immunothérapie anti-PD-(L), dont des données préliminaires sur la deuxième cohorte sont attendus au cours du 1er semestre 2020. Dans le rapport semestriel, il est intéressant de constater que la société fournit un détail de ses financements depuis sa création il y a 20 ans. On peut y lire qu'elle a reçu : 416 M€ en accords de licence et de collaboration

240,4 M€ d'émissions d'actions nouvelles (hors rémunérations des instruments en actions)

80,6 M€ de crédit-impôt recherche Carmat franchit l'Atlantique. L'entreprise a reçu un feu vert conditionnel de l'agence américaine du médicament pour tester son cœur artificiel aux États-Unis. La FDA a validé la demande d'exemption des dispositifs expérimentaux pour que la société lance directement une étude clinique de faisabilité. Le protocole porte sur 5 patients. La société n'a pas précisé la teneur des conditions imposées par l'agence. "Nous avons déjà sélectionné des centres cliniques potentiels et nous lancerons immédiatement le processus de soumission avec les comités éthiques et des sociétés de recherche sous contrat", a indiqué le directeur général Stéphane Piat.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue