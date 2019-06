BIOTECH TIME : un partenaire mystère pour Noxxon, une nouvelle usine pour Erytech

. On ne sait pas qui, ni pourquoi, mais on sait que cela concerne le candidat NOX-A12. Noxxon a signé un accord avec "une des dix plus importantes sociétés pharmaceutiques internationales, par son chiffre d'affaires mondial", qui va évaluer la molécule dans une nouvelle indication, laquelle "ne sera pas divulguée pour des raisons de concurrence". Les études précliniques seront conduites par la société mystère et portent sur un besoin médical non satisfait dont le marché est "évalué à plus d'un milliard d'euros". Les précliniques dureront 10 mois. Noxxon s'est engagé à ne pas publier de résultats tant que les négociations ne seront pas terminées. Erytech a ouvert aux Etats-Unis son nouveau site de pointe pour produire Eryaspase. L'usine de Princeton doit démarrer la production au cours du quatrième trimestre 2019 pour alimenter les participants américains à l'étude clinique TRYbeCA1. L'inauguration a eu lieu la semaine dernière.