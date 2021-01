BLACK & DECKER a plus que doublé ses profits au quatrième trimestre

Stanley Black & Decker a publié un résultat net au quatrième trimestre 2020 de 458 millions de dollars, soit 2,88 dollars par action, contre 199,1 millions, ou 1,32 dollar par action, un an plus tôt à la même époque. En données ajustées, le BPA ressort à 3,29 dollars, en hausse de 51% et supérieur au consensus FactSet de 3,03 dollars. Les ventes ont atteint les 4,41 milliards de dollars, en hausse de 19%, contre 4,13 milliards attendus. En 2021, le fabricant d'outillage vise un BPA de 9,15 à 9,85 dollars, pour un consensus de 9,7 dollars, et un BPA ajusté de 9,7 à 10,3 dollars.