BLACKROCK : 151 milliards de dollars de collecte au deuxième trimestre

BlackRock a publié des résultats en repli au deuxième trimestre en raison des commissions de performance et de revenus tirés de prêts de titres décevants. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net reculer de 7 % à 1 milliard de dollars, soit 6,41 dollars par action. Le consensus Refinitif s'élevait à 6,50 dollars. Le chiffre d'affaires a baissé de 2 % à 3,52 milliards de dollars alors que Wall Street visait 3,57 milliards de dollars.Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a augmenté de 9 % à 6 842 milliards de dollars, soutenu par une collecte de 151 milliards de dollars contre 20 milliards de dollars, un an plus tôt.Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 36,07 milliards de dollars d'argent frais et affiche 2 008 milliards de dollars d'actifs sous gestion. iShares représente 29 % des actifs sous gestion.