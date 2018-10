BLI : Double victoire pour les presses couleur nouvelle génération Ricoh

Ricoh Europe PLC célèbre de nouveau l'obtention de deux récompenses majeures accordées par le laboratoire indépendant de tests pour l'industrie de l'imagerie documentaire, BLI. La presse Ricoh Pro(TM) C9200 a reçu le prix du meilleur système d'impression couleur haut volume, la presse Ricoh Pro(TM) C7200x à, quant à elle, été nommée meilleur système d'impression couleur moyen volume.

Le célèbre laboratoire indépendant de test Buyers Laboratory LLC (BLI), effectue chaque année des tests de production rigoureux afin d'attribuer des prix récompensant les équipements ayant obtenu les meilleures performances. Pour la seconde fois, les presses Ricoh remportent une double victoire. En effet, en 2016, les Pro(TM) C9100 et Pro(TM) C7100, de la génération précédente, avaient déjà reçu cette récompense dans les mêmes catégories.

Eef De Ridder, Vice-Président Commercial Printing, Commercial and Industrial Printing Group,Ricoh Europe, déclare : "Qu'une presse soit primée sur deux générations consécutives est gage d'une maîtrise technologique exceptionnelle de la part de Ricoh, capable de concevoir des presses d'un niveau de performance homogène et supérieure sur deux générations. Ces awards démontrent que Ricoh est en continuelle recherche d'innovations technologiques afin d'accompagner les prestataires d'impression dans un environnement concurrentiel et en constante évolution."

"La presse Ricoh Pro C9200 a fourni une qualité d'impression exceptionnelle tout au long des phases de test" déclare George Mikolay, Keypoint Intelligence's Associate Director of Copiers/Production. En ce qui concerne la Ricoh Pro C7210 il ajoute : " nous avons été séduit par les possibilités applicatives de son 5ème groupe permettant d'imprimer du blanc en un seul passage, du rouge invisible, ainsi que du vernis sélectif sans oublier le toner UV jaune fluo et rose fluo ».

Maximisez votre productivité et votre rentabilité avec la nouvelle Pro C9200. La dernière innovation technologique embarquée "Auto Color Diagnosis" (diagnostique automatique des couleurs) assure une qualité d'image supérieure ainsi qu'une stabilité maximale grâce à la correction en dynamique de la densité pendant l'impression.

La nouvelle Pro C7200x permet de réduire vos coûts tout en optimisant vos flux d'impression. Elle remplace avantageusement la Pro C7100 grâce à de nombreuses innovations technologiques qui se traduisent par des possibilités créatives renforcées et surtout des spécifications techniques améliorées telles que : la calibration automatique, l'amélioration de la qualité d'impression, l'automatisation de la registration, le nouveau toner 5èmegroupe, le toner blanc et quadri en un seul passage lors des applications nécessitant une couche de soutien.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.ricoh.fr

