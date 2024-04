Bern (awp/ats) - Le Chemin de fer du Lötschberg (BLS) a transporté plus de passagers que jamais en 2023. Près de 70,2 millions de personnes ont voyagé en train, bus et bateau du BLS. Cela représente 11% de plus que l'année précédente.

Le BLS a ainsi transporté plus de personnes qu'en 2019, avant la pandémie, a indiqué l'entreprise de transport vendredi. Le chargement des voitures au Lötschberg entre Kandersteg et Goppenstein a également progressé, puisque 1,36 million de véhicules ont été transportés à travers le tunnel (+ 3,9 %)

Le trafic voyageurs sur le rail en Suisse a en principe enregistré une année record en 2023 : "la demande a atteint la valeur la plus élevée jamais enregistrée".

Grâce à cette forte fréquentation, le BLS réalise un bénéfice consolidé de 20,2 millions de francs suisses.

ats/al