BMC Software, soutenu par KKR, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis - source

L'effondrement des marchés mondiaux dans un contexte de braderie généralisée, notamment dans le secteur technologique, et les troubles géopolitiques ont poussé de nombreuses startups à mettre en veilleuse leur entrée en bourse l'année dernière jusqu'à ce que l'appétit des investisseurs s'améliore.

Alors que BMC s'apprête à tester les eaux de l'IPO, une cotation pourrait voir la société évaluée entre 14 et 15 milliards de dollars, en fonction de l'ampleur de la reprise du marché, a ajouté la source.

BMC a refusé de commenter la question.

En 2018, le géant du capital-investissement KKR & Co avait acquis BMC pour 8,5 milliards de dollars, dette comprise.

Le marché américain des introductions en bourse a récemment commencé à montrer quelques signes de reprise, alors que les craintes des investisseurs autour d'une récession imminente et d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale s'atténuent.

Un an après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une reprise de l'inflation ont alimenté un accès de volatilité du marché qui a empêché la plupart des introductions en bourse en 2022, la semaine dernière a vu une rafale d'inscriptions. Cela fait 15 mois qu'il n'y a pas eu de semaine plus chargée, selon les données de Dealogic.

BMC, qui fournit des logiciels aidant les entreprises à organiser leurs fonctions d'assistance technique, est partenaire de grandes entreprises mondiales, dont Dell Technologies Inc, Accenture et Wipro Limited, selon son site Web.

