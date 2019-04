BMO Global AM nomme Stewart Bennett à la tête de la nouvelle offre Global Alternatives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BMO Global Asset Management (AM) a nommé Stewart Bennett au poste nouvellement créé de Global Head of Alternatives. Stewart supervisera la nouvelle offre Global Alternatives de BMO Global AM qui englobera les activités actuelles dans les secteurs du private equity, de l'immobilier direct et indirect, et qui vise à offrir aux investisseurs "une gamme élargie de solutions novatrices de placement en actifs réels". Stewart Bennett sera en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de croissance mondiale des placements alternatifs de BMO Global AM.Il sera basé à Londres, rejoindra l'entreprise le 7 mai prochain et rapportera directement à Kristi Mitchem, CEO de BMO Global AM.Stewart Bennett rejoint BMO Global AM avec 25 ans d'expérience dans l'investissement et les placements privés, dont 10 ans en tant qu'associé et de responsable du pôle Institutions financières (FIG) chez Ondra Partners, une banque d'investissement indépendante établie à Londres. Auparavant, il a également été conseiller stratégique chez Dresdner Kleinwort et chez Botts & Company, une société d'investissement privé.