BMW Group France partenaire du Moove Lab et parrain de la 7ème promotion de startups qui entrera à Station F début avril.

Paris. Lancée par un mot introductif de Roxanne Varza, Directrice de Station F, la journée de sélection a réuni l'ensemble des partenaires du Moove Lab, experts des mobilités innovantes : BMW Group France, qui devient parrain du programme, ainsi que le pôle de compétitivité NextMove, et également Bridgestone, Club Identicar, CETRI, COFIDIS, FIDAL, LS Groupe, OPCO Mobilités.

BMW Group France, qui parraine cette 7ème promotion, apporte aux jeunes entrepreneurs son expertise et sa vision prospective sur les grands enjeux de mobilité. BMW Group France a ainsi investi dans un plan original visant à collaborer avec les startups et un écosystème de mobilité plus large. Les 'BMW Tech dates' ont été une première étape, en 2016, pour déceler les initiatives des startups françaises et les intégrer au sein de BMW Startup Garage à Munich. Des collaborations étroites avec des apporteurs de solutions de recharge comme ChargeGuru ou Zeplug ont été initiées pour ensemble rendre la mobilité électrique plus accessible. En 2020, pendant le premier confinement, BMW Group France a également publié son livre blanc 'Français et mobilités' fruit d'une consultation multipartite avec les citoyens, les startups et des experts pour apporter des solutions concrètes aux nouveaux besoins. Cette initiative sera déployée en cette année 2021 dans 5 grandes villes françaises.

« BMW Group accélère son offensive technologique avec une réorientation complète vers la mobilité électrique, le numérique et l'économie circulaire, et a pour ambition ultime que la voiture la plus vertueuse soit une BMW » déclare Vincent Salimon, Président du Directoire de BMW Group France, qui se réjouit « de ce partenariat avec le Moove Lab, qui s'inscrit dans une collaboration de longue date entre le groupe et les startups. A travers ce programme, nous souhaitons être un véritable catalyseur de nouvelles solutions de mobilité. L'accompagnement de startups innovantes est clé pour développer une mobilité durable et inclusive et notre engagement envers les générations futures. Le Moove Lab nous a offert cette fantastique opportunité de participer à la sélection du Batch 7 où nous avons découvert des solutions qui contribuent à la ville durable de demain et répondent aux enjeux majeurs d'organisation de l'espace public. Certaines de ces solutions pourraient être complémentaires à notre activité, comme à celle de nos filiales BMW Finance et Alphabet. De plus, plusieurs startups offrent des solutions ayant une dimension européenne, valeur essentielle pour le BMW Group. »

Marc Charlet, Directeur Général de NextMove, pôle de compétitivité créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France (70% de la R&D automobile française), rejoint par ailleurs le programme Moove Lab en tant que partenaire. Il avait participé aux études et réflexions ayant abouties au livre blanc publié par BMW Group France en 2020.

Le Moove Lab est une clé de réussite pour les jeunes entreprises de la mobilité en leur offrant toutes les chances de succès pour devenir des acteurs clé de la mobilité connectée, partagée, propre, inclusive et durable. Le Moove Lab a été sélectionné comme programme partenaire du volet Incubation dans le cadre de la « French Tech Tremplin » ; il s'agit d'une illustration de son attractivité et de sa visibilité dans l'écosystème des acteurs de l'innovation et de la tech.

Xavier Horent, Délégué Général du CNPA, explique : « Piloter 7 promotions successives est la marque d'un succès incontestable que l'on doit au soutien fidèle de partenaires historiques, au formidable potentiel d'innovations des startups en France, et singulièrement dans notre filière, ainsi qu'à l'intérêt renforcé des entreprises dans leurs besoins de transformations. Je me réjouis qu'un constructeur du niveau de BMW Group ait accepté de parrainer notre programme qui se distingue par son caractère atypique par rapport à tous les autres accélérateurs. Sa dimension très opérationnelle, orientée sur les services aux mobilités, et ouverte à l'ensemble des problématiques dont celles des infrastructures ou des 'micro-mobilités', est remarquable. Au total, c'est une communauté d'entrepreneurs qui est fédérée par une vision globale des mobilités mais aussi, et surtout, par une volonté d'aller de l'avant. Le Moove Lab, avec notre Alliance des Mobilités au sein du CNPA, c'est une alchimie d'audace, de risque, de réalisme et d'optimisme. L'innovation et la compétence n'ont jamais été aussi décisives pour sortir de la crise et préparer la relance».

Quelles sont les startups de la nouvelle promotion, qui rejoindront Station F le 7 avril 2021 ?

Batteries for people ambitionne de répondre aux préoccupations du marché liées à l'usage croissant des batteries électriques, afin d'accélérer le recours aux énergies vertes. Leurs deux premiers services - La Belle Batterie et Antilope, facilitent l'accès et l'usage des véhicules électriques.

Vivocaz a développé le dossier digital automobile.

La Ruche à Vélos est une solution de stationnement pour vélos innovante et 100 % sécurisée.

Duckt offre une infrastructure universelle pour le stationnement et la recharge des micromobilités.

Flitter est la première néo-assurance de toutes les mobilités urbaines : auto, vélo électrique et NVEI.

OKE propose un service de recharge pour véhicules électriques, basé sur le partage.

La marketplace ReparCar.fr simplifie l'achat de pièces auto issues de l'économie circulaire pour les pro et les particuliers.

Transition-One convertit votre voiture thermique en voiture moderne : électrique, connectée et abordable.

Startup sélectionnée dans le cadre de la « French Tech Tremplin », Ça Roule Raoul propose aux particuliers un service complet d'inspection avant l'achat d'un véhicule d'occasion.

« Golden Ticket » de la précédente promotion et « parrain » de cette nouvelle promotion, EtiQCar a conçu la première étiquette électronique de vente adaptée aux véhicules d'occasion.