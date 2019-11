Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’allemand BMW (-0,14% à 73,50 euros) et le chinois Great Wall Motor ont annoncé le lancement de leur nouvelle coentreprise, Spotlight Automotive Limited. Cette dernière produira en Chine des véhicules électriques de la marque Mini, mais également d’autres marques pour Great Wall Motor. Les deux partenaires investiront ensemble environ 650 millions d'euros.L'usine sera construite dans ville de Zhangjiagang, située dans la province de Jiangsu, à l'Est de la Chine. Le site aura une capacité standard pouvant atteindre 160 000 véhicules par an, ce qui nécessitera environ 3 000 employés après la phase de démarrage. La phase de construction est prévue de 2020 à 2022.Rappelons que l'accord de cette joint-venture 50/50 avait été signé à l'été 2018." Cette joint-venture nous permettra de produire un plus grand nombre de véhicules entièrement électriques de marque Mini à des conditions attractives pour le marché mondial ", a commenté Nicolas Peter, le directeur financier de BMW." La joint-venture avec Great Wall souligne l'importance du marché chinois pour nous ", a-t-il ajouté.D'ici la fin 2023, BMW souhaite proposer 25 modèles de véhicules électrifiés, dont plus de la moitié entièrement électriques.