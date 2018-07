Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Jane Ambachtsheer comme Responsable Global Sustainability. Elle rapportera directement à Frédéric Janbon, Administrateur directeur général et Responsable des Gestions de BNPP AM. Jane Ambachtsheer rejoindra le gestionnaire d'actifs le 27 août et sera basée à Paris. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera responsable de l'approche globale de BNPP AM en matière de Sustainability.En étroite collaboration avec Helena Viñes-Fiestas, Responsable adjointe Sustainability, Jane Ambachtsheer pilotera la recherche, l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de Gouvernance (ESG), l'engagement, l'advocacy et la gouvernance en matière de sustainability. Elle sera également en charge de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de BNPP AM.Titulaire d'un master en sciences sociales de l'université d'Amsterdam et d'un Bachelor with honours en économie et littérature anglaise de l'université de York (Toronto), Jane Ambachtsheer était précédemment Associée et Directrice de l'Investissement Responsable de Mercer. A ce poste, elle a supervisé la stratégie et l'équipe d'investissement responsable, et apporté son conseil aux investisseurs sur un plan mondial. Jane a travaillé plus de 20 ans dans l'industrie de la gestion d'actifs, dont plus de 15 dans le domaine de l'investissement responsable chez Mercer, qu'elle a rejoint en 2000 comme analyste en matière d'investissement.Jane Ambachtsheer a notamment été consultante auprès des Nations Unies et a contribué au développement des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI),