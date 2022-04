BNP AM lance un fonds indiciel sur des obligations vertes, sociales et durables 07/04/2022 | 11:21 Envoyer par e-mail :

BNP Paribas Asset Management annonce le lancement d'un fonds indiciel intégrant une approche ESG sur des obligations vertes, sociales et durables. Catégorisé article 9 selon la réglementation SFDR, il est coté en continu sur Euronext Paris et la bourse allemande Xetra depuis le 7 avril 2022.



L'ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond réplique l'indice J.P. Morgan ESG Green, Social, & Sustainability IG EUR Bond, composé d'obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l'accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris.











© AOF 2022