BNP AM recrute un Responsable de la recherche sur le changement climatique

BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Mark Lewis au poste nouvellement créé de Responsable de la recherche sur le changement climatique au sein du Sustainability Centre. Basé à Paris, il prendra ses fonctions le 7 janvier prochain. Mark Lewis rejoint l’équipe Sustainability Research & Policy de BNPP AM, sous la direction d’Helena Vines Fiestas et rapportera à Jane Ambachtsheer, Responsable Global Sustainability du gestionnaire d'actifs.Dans le cadre de ses fonctions, Mark Lewis aura pour mission d'évaluer l'impact de la transition énergétique et du changement climatique, et leurs prises en compte dans le processus de décisions d'investissement, conjointement avec les analystes et gérants de BNPP AM. Il sera également chargé du suivi des évolutions réglementaires et financières du secteur de l'énergie, de définir un cadre qui permette d'évaluer les risques liés au climat au sein des portefeuilles et de mener les travaux de recherche et d'analyse sur les sociétés et secteurs pour identifier les opportunités et risques.Son rôle comprendra aussi le dialogue avec les équipes dirigeantes des entreprises du secteur de l'énergie afin de les encourager à adopter les objectifs du " Climate Action 100+ initiative ", tout en contribuant aux recherches, analyses et rapports sur le climat élaborés par le Sustainability Centre.Mark Lewis bénéficie de plus de 20 ans d'expérience en tant qu'analyste financier spécialisé dans l'environnement et l'énergie. Il était précédemment Responsable de la Recherche de Carbon Tracker, think tank primé à de multiples reprises.