BNP-CET ACCORD PERMETTRA À BNP PARIBAS ET À ALLFUNDS, UN LEADER MONDIAL INDÉPENDANT DANS LA WEALTHTECH (TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE), DE DÉVELOPPER DES SERVICES DE DISTRIBUTION DE FONDS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
0
21/10/2019 | 08:50
BNP-CET ACCORD PERMETTRA À BNP PARIBAS ET À ALLFUNDS, UN LEADER MONDIAL INDÉPENDANT DANS LA WEALTHTECH (TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA GESTION D'ACTIFS ET DE PATRIMOINE), DE DÉVELOPPER DES SERVICES DE DISTRIBUTION DE FONDS DE NOUVELLE GÉNÉRATION