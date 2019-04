BNP PARIBAS AM obtient le label ISR français pour six fonds de sa gamme multifactorielle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») obtient le label ISR français pour six fonds de sa gamme multifactorielle représentant 1,5 milliard d’euros sous gestion. Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l’audit réalisé par Ernst & Young France. Au total, l’offre de fonds labellisés ISR de BNPP AM s’élève à 6 milliards d’euros.Couvrant les principaux marchés actions mondiaux, ainsi que les investissements obligataires " investment grade " émis en euros, les fonds de la gamme multifactorielle qui ont été labebellisés sont BNPP L1 USA, BNPP L1 Equity Europe DEFI, Parvest Equity USA Value DEFI mais également Parvest Equity World DEFI, BNPP L1 Japan et Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG.