BNP PARIBAS REIM acquiert un immeuble de bureaux à Châtillon-Montrouge

BNP Paribas Reim a acquis l’immeuble « Le Carat 1 » auprès d’un fonds géré par J.P. Morgan Asset Management, dans le cadre d’un share deal. Totalisant 18 630 m², les deux bâtiments du complexe immobilier offrent une localisation exceptionnelle au cœur du secteur tertiaire de Châtillon-Montrouge (92). Surplombant l’arrêt de la ligne 6 du tramway, l’actif se situe également à quelques mètres de la ligne 13 du métro et de la future ligne 15, dont la mise en service est prévue à horizon 2024 dans le cadre du Grand Paris Express.Loué à 92 %, cet ensemble immobilier offre un état locatif sécurisé avec des locataires de premier plan dont AXA Assistance, qui occupe près de la moitié des surfaces.Cette acquisition, réalisée pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par la société de gestion de fonds immobiliers du groupe BNP Paribas, s'inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds privilégiant les actifs neufs ou récents principalement à Paris et en région parisienne et offrant une situation locative stable.Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas Reim était conseillé par l'Etude Wargny Katz et le Cabinet Gide. S2i Partners, le cabinet Lacourte Raquin Tatar, l'étude notariale Allez & Associés, ainsi que Deloitte et Arcadis étaient les conseils du vendeur. L'intermédiation a été réalisée par JLL.